Du lịch Phan Thiết nâng tầm quốc tế nhờ hạ tầng và tiện ích lưu trú

Đầu tháng 10/2022 sự kiện khai trương Movenpick Resort Phan Thiet góp phần giúp NovaWorld Phan Thiet hoàn thiện hệ tiện ích all - in - one, khẳng định sức hút tầm thế giới đối với du khách.

Năm 2022, du lịch Phan Thiết (Bình Thuận) đã trở lại đường đua và tăng tốc nhanh chóng. Theo Cục Thống kê Bình Thuận, trong tháng 8/2022, khách du lịch đến Bình Thuận ước đạt 543.000 lượt, tăng 88,2 lần so với cùng kỳ năm 2021. Lũy kế 8 tháng, lượng du khách của tỉnh ước đạt 3,4 triệu lượt, tăng 98% so với cùng kỳ năm trước. Đây là tín hiệu đáng mừng cho du lịch Phan Thiết và tỉnh Bình Thuận nói chung. Hệ tiện ích all - in - one hoàn thiện, NovaWorld Phan Thiet tăng hấp lực đối với khách du lịch trong nước và quốc tế. Ảnh: Novaland Du lịch Phan Thiết lấy lại phong độ Đón đầu nhu cầu du lịch tăng trưởng mạnh sau 2 năm ngủ đông, hầu hết tỉnh thành đầu triển khai đa dạng những hoạt động nhằm kích cầu du lịch. Đơn cử, Bình Thuận liên tục tổ chức chương trình văn hóa, thể thao và du lịch như lễ hội Nghinh Ông Quan Thánh Đế quân, chuỗi sự kiện chào mừng 30 năm tái lập tỉnh (1992-2022). Công viên giải trí cạnh biển Circus Land thu hút đông đảo lượt khách. Ảnh: Novaland Cùng với đó, nhiều dự án quy mô lớn tại Phan Thiết với loạt hạng mục tiện ích đã đi vào hoạt động trở thành thỏi nam châm hút du khách đến với thành phố biển. Trong đó, dự án NovaWorld Phan Thiet quy mô 1.000 ha tích hợp đa tiện ích với những biểu tượng check-in độc đáo, công viên vui chơi giải trí, công viên biển, hệ thống FnB đa dạng, chuỗi shophouse ven biển mang đến những trải nghiệm mua sắm - ẩm thực, vui chơi giải trí đầy ấn tượng. Gần 20.000 lượt khách đến vui chơi, nghỉ dưỡng và khám phá vào 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh là minh chứng cho sức hút của đô thị du lịch này. Mặt khác, du lịch Phan Thiết đón tín hiệu tích cực nhờ cơ sở hạ tầng từng bước hoàn thiện. Nổi bật, cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết dài 99 km đi qua tỉnh Bình Thuận, Đồng Nai với tổng mức đầu tư hơn 12.577 tỷ đồng dự kiến đi vào hoạt động cuối năm nay, rút ngắn thời gian di chuyển từ TP.HCM đến thành phố biển, đưa Phan Thiết trở thành lựa chọn sáng giá của du khách trong nước lẫn quốc tế. Hạ tầng cao tốc và sân bay Phan Thiết đang hoàn thiện những bước cuối, đây là thờ cơ vàng để đầu tư tại NovaWorld Phan Thiet. Nguồn: Internet Để sẵn sàng đón “sóng lớn” từ du lịch, hệ tiện ích lưu trú chuẩn quốc tế tại dự án siêu thành phố biển đã và đang tăng tốc đưa vào khai thác. Mới đây, dự án đại đô thị du lịch NovaWorld Phan Thiet ra mắt Mövenpick Resort Phan Thiet 5 sao chuẩn quốc tế góp phần làm phong phú bộ sưu tập không gian nghỉ dưỡng chất lượng của Phan Thiết, tạo cú hích cho thành phố biển bứt tốc. Mövenpick Resort Phan Thiet nằm ngay tại cửa ngõ vào đô thị du lịch NovaWorld Phan Thiet. Ảnh: Novaland Đảm bảo chất lượng tiện ích lưu trú cho khách quốc tế Mövenpick Resort Phan Thiet qui mô 250 phòng, 5 sao chuẩn quốc tế do Tập đoàn Accor quản lý và vận hành. Accor từ lâu đã trở thành đối tác được nhiều doanh nghiệp lựa chọn, với danh mục thương hiệu đa dạng từ hạng sang đến phổ thông như Raffles, Sofitel, MGallery, Pullman, Novotel, Ibis… Trong đó, Mövenpick là bộ sưu tập khách sạn tại trung tâm thành phố hiện đại và khu nghỉ dưỡng phân khúc cao cấp. Ra đời năm 1973 tại Thụy Sĩ, thương hiệu này gồm hơn 90 khách sạn tại 25 đất nước. Mỗi năm, Mövenpick đón hơn 7,5 triệu lượt khách. Thiết kế Mövenptick Resort Phan Thiet lấy cảm hứng từ phong cách “cướp biển vùng Caribbean”. Ảnh: Novaland Thương hiệu này chinh phục khách hàng phân khúc thượng lưu nhờ thiết kế khác biệt cùng nhiều tiêu chí khắt khe trong chất lượng dịch vụ. Đi từ triết lý “làm điều bình thường theo cách lạ thường”, thương hiệu chăm chút từng chi tiết, đảm bảo sự tinh tế ở mọi khía cạnh, mang đến cảm giác thân thiện cho khách hàng. Với hệ giá trị bồi đắp từ nhiều năm qua, thương hiệu hứa hẹn mang đến thêm nhiều trải nghiệm thượng lưu, mở ra thiên đường nghỉ dưỡng tuyệt vời cho - Mövenpick Resort tại dự án NovaWorld Phan Thiet. Thành phố vốn được biết đến với biển xanh, nắng vàng nay có thêm thương hiệu quốc tế, được kỳ vọng níu chân du khách khám phá lâu hơn. Đặc biệt, nơi đây có đủ không gian và sức chứa cho các hoạt động hội nghị, meeting của các doanh nghiệp, đoàn thể, sẵn sàng đón sóng du lịch MICE. Nhờ đó, resort không chỉ đáp ứng giá trị về mặt trải nghiệm, mà còn mở rộng tiềm năng khai thác kinh doanh cho nhà đầu tư sở hữu BĐS tại dự án NovaWorld Phan Thiet. Mövenpick Resort Phan Thiet tọa lạc cửa ngõ đô thị du lịch, là mảnh ghép góp phần hoàn thiện bức tranh đa sắc all-in-one của dự án “siêu đô thị” NovaWorld Phan Thiet, giúp du lịch Phan Thiết tạo thêm dấu ấn, hướng đến kiến tạo biểu tượng đô thị kinh tế mới về du lịch của Việt Nam và khu vực trong tương lai.

Ngọc Minh