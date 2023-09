Ông Đặng Hoàng An, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa làm việc với Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng, tài chính từ đầu năm đến nay và kế hoạch năm 2023 của tổng công ty.

Theo báo cáo của EVNNPT, đến hết tháng 8/2023, sản lượng điện truyền tải đạt 148,366 tỷ kWh, tăng 3,53% so cùng kỳ năm 2022. Tỷ lệ tổn thất điện năng ở mức 2,37%, giảm 0,13% so với cùng kỳ. Năng suất lao động theo sản lượng điện truyền tải là 22,92 triệu kWh/người, đạt 67,75% so với kế hoạch năm.

EVNNPT đã khởi công 11 dự án lưới điện truyền tải 220-500kV; đóng điện 11 dự án. Tổng khối lượng giá trị đầu tư xây dựng đạt 6.829,605 tỷ đồng; giải ngân đạt 5.791,667 tỷ đồng. Trong triển khai công tác đầu tư xây dựng, EVNNPT còn gặp nhiều vướng mắc trong quá trình phê duyệt, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư; chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng, bồi thường giải phóng mặt bằng…

Cũng trong 8 tháng vừa qua, EVNNPT và các đơn vị đã tập trung triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chủ đề năm “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” EVN giao. Từ nay đến cuối năm, EVNNPT sẽ tiếp tục tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp trong công tác quản lý vận hành, đầu tư xây dựng, đảm bảo tài chính...

Cụ thể, tổng công ty phấn đấu tiếp tục giảm số sự cố lưới điện, không để xảy ra sự cố do chủ quan; đảm bảo các sự cố thoáng qua tự động đóng lại thành công; triển khai giải pháp và thực hiện phương án ngăn ngừa sự cố cho từng đường dây và trạm biến áp. Các trạm biến áp phối hợp chặt chẽ với các trung tâm điều khiển đóng cắt các dàn tụ bù ngang, kháng bù ngang ở các thời điểm phù hợp và theo dõi trào lưu công suất phản kháng, các xuất tuyến đường dây để điều chỉnh và giữ điện áp trong giới hạn tối ưu, hạn chế truyền tải vô công giữa truyền tải và phân phối…

EVNNPT cũng yêu cầu các công ty truyền tải chủ động trong công tác triển khai các giải pháp giảm thiểu sự cố do sét.

Trong công tác đầu tư xây dựng, EVNNPT sẽ phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương các cấp trong triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; thường xuyên báo cáo kịp thời các cấp có thẩm quyền về những vướng mắc, khó khăn; quán triệt các đơn vị quản lý dự án tiếp tục nghiêm túc tuân thủ chặt chẽ quy định hiện hành về quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình,…

Tại buổi làm việc, lãnh đạo EVN, các ban chuyên môn EVN và EVNNPT đã tập trung phân tích những hạn chế, vướng mắc của EVNNPT, đồng thời đề xuất các giải pháp để EVNNPT tiếp tục giảm sự cố trên lưới điện; đẩy nhanh tiến độ các dự án, đặc biệt là các dự án trọng điểm; nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh…

Ông Đặng Hoàng An yêu cầu, khi xảy ra sự cố, không chỉ cần tìm ra nguyên nhân và có giải pháp khắc phục kịp thời, mà còn cần rút ra bài học kinh nghiệm. Bên cạnh đó, EVNNPT cần đầu tư các thiết bị, công nghệ hiện đại phục vụ công tác quản lý, vận hành nhằm nâng cao độ tin cậy trên lưới điện truyền tải; tiếp tục có giải pháp thực hiện tốt công tác sửa chữa lớn, sửa chữa thường xuyên; tiếp tục giảm tổn thất điện năng.

Lãnh đạo EVN cũng yêu cầu cán bộ công nhân viên tổng công ty luôn giữ vững tinh thần đoàn kết, chung tay xây dựng EVNNPT phát triển bền vững; vượt qua mọi khó khăn thách thức để đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư xây dựng. Các ban quản lý dự án cần đặt lợi ích công trình lên hàng đầu, triển khai các dự án một cách hiệu quả, công khai, minh bạch.

Hải Nam