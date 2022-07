EVNSPC đảm bảo cấp điện ổn định cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022

Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông Quốc gia năm 2022 được tổ chức trong hai ngày 7 - 8/7/2022 tại tất cả các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo EVNSPC, để đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định tại tất cả các địa điểm ra đề thi của Bộ GD&ĐT và các địa điểm in sao đề thi, và các địa điểm tổ chức coi thi, chấm thi tại các tỉnh, thành phố trên địa bàn quản lý, EVNSPC sẽ thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo, phối hợp tổ chức kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông Quốc gia và Kỳ tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2022; Triển khai chỉ đạo của EVN về việc cung cấp điện cho các kỳ thi kể trên được tốt nhất.

Các đơn vị điện lực phía Nam chuẩn bị phương án đảm bảo điện phục vụ cho trên 630 điểm thi Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2022

Cụ thể, các Công ty Điện lực thành viên và trên 200 Điện lực quận, huyện tại 21 tỉnh, thành phố phía Nam, các đơn vị đã chủ động làm việc, phối hợp với Ban chỉ đạo, các Hội đồng thi trung học phổ thông tại địa phương để nắm bắt danh sách, địa điểm và nhu cầu cung cấp điện, từ đó lập phương án và tổ chức đảm bảo điện cho các địa điểm ra đề thi của Bộ GD&ĐT và các địa điểm in sao đề thi tại các tỉnh, thành phố. Đối các địa điểm tổ chức coi thi, chấm thi tại các tỉnh, thành phố, riêng địa điểm ra đề thi và in sao đề thi do Bộ GD&ĐT, các Sở GD&ĐT tỉnh, thành phố thông báo, các đơn vị Điện lực phải cấp điện an toàn, liên tục 24/24 giờ; đồng thời, nghiên cứu khảo sát địa điểm tổ chức thi, cần thiết phải bố trí máy phát điện dự phòng.

Từ ngày 6/7 - 9/7/2022, EVNSPC yêu cầu các đơn vị thành viên, đơn vị trực thuộc không thực hiện ngừng cấp điện theo kế hoạch trên các đường dây, trạm biến áp có ảnh hưởng đến việc cung cấp điện tại các địa điểm tổ chức thi, địa điểm làm việc của Ban chỉ đạo, các Hội đồng thi tại địa phương, trừ trường hợp xử lý sự cố hoặc trường hợp bất khả kháng.

Ngoài ra, các đơn vị tổ chức đầy đủ ca kíp trực xử lý sự cố, sửa chữa điện trong thời gian diễn ra kỳ thi tại các địa phương có các địa điểm tổ chức thi, địa điểm làm việc của Ban chỉ đạo, các Hội đồng thi; chuẩn bị đủ lực lượng, vật tư, thiết bị, phương tiện di chuyển, máy phát điện diesel để khẩn trương xử lý sự cố, chuyển đổi phương thức vận hành hoặc chạy máy phát dự phòng, nhanh chóng cấp điện trở lại cho các địa điểm thi khi xảy ra sự cố.

Bên cạnh đó, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cung cấp điện, tuyệt đối thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của Bộ Y tế và các cơ quan chức năng của địa phương; Báo cáo lãnh đạo ngay khi có những bất thường về tình hình điều hành cung cấp điện, cũng như thực hiện tốt các báo cáo trước, trong và sau kỳ thi cho các cấp có thẩm quyền.

