Cơ quan Quản lý An toàn đường bộ Hoa Kỳ (NHTSA) vừa phát lệnh triệu hồi dành cho hàng loạt mẫu xe Toyota và Lexus do vấn đề của dây đai an toàn ở hàng ghế thứ hai. Bộ phận này có thể bị hỏng trong quá trình sử dụng và không giữ được hành khách phía sau nếu có va chạm xảy ra, làm tăng nguy cơ chấn thương nặng.

Có tổng cộng có 40.922 chiếc ô tô thương hiệu Toyota và Lexus bị ảnh hưởng bởi đợt triệu hồi trên tại thị trường Mỹ, tất cả đều là đời mới năm 2024-2025 gồm các mẫu xe: Toyota Camry Hybrid, Lexus NX250, NX350, NX350 Hybrid, RX350, RX350 Hybrid và RX500 Hybrid. Dự kiến, kỹ thuật viên tại các đại lý sẽ tiến hành kiểm tra dây đai an toàn và thay thế bộ phận này miễn phí.

Được biết, số dây an toàn trên các mẫu xe của Toyota và Lexus đời mới được cung cấp bởi Joyson - nhà sản xuất linh kiện của Mỹ. Trên các xe bị triệu hồi, dây an toàn có thể không hoạt động như thiết kế ban đầu, nhất là ở hàng ghế thứ hai. Trong đó, vị trí người ngồi ghế giữa của hàng thứ hai có thể bị ảnh hưởng lớn nhất trong khi có va chạm xảy ra.

Theo NHTSA, dây an toàn là một trong những tính năng an toàn quan trọng nhất trên xe. Nghiên cứu trong năm 2017 tại Mỹ cho thấy, riêng dây an toàn đã cứu sống được 14.955 người. Do vậy, con số gần 41.000 chiếc xe Toyota và Lexus đời mời bị triệu hồi liên quan đến tính năng an toàn trên được đánh giá là rất lớn.

Trước đó không lâu, Toyota cũng đã phải thực hiện đợt triệu hồi hơn 1.700 chiếc ô tô thương hiệu Toyota và Lexus tại thị trường Mỹ do lỗi túi khí có thể làm tăng nguy cơ chấn thương cho người lái.

Theo Carscoops

