Giá vàng trên sàn Kitco lúc 20h30 (ngày 24/3, theo giờ Việt Nam) giao dịch ở mức 3.026,8 USD/ounce, tăng 0,19% so với đầu phiên. Giá vàng tương lai giao tháng 4/2025 trên sàn Comex New York giao dịch ở mức 3.057 USD/ounce.

Đầu phiên giao dịch ngày 24/3 (theo giờ Mỹ), giá vàng thế giới tăng nhẹ do nhu cầu trú ẩn an toàn của giới đầu tư. Thị trường vàng vẫn lo ngại bất ổn chính trị sẽ phức tạp hơn trong những ngày tới. Do đó, vàng là lựa chọn cho mục tiêu đầu tư an toàn.

Dù thị trường vàng không chứng kiến mức tăng “khủng”, nhưng kim loại quý đã thiết lập được ngưỡng hỗ trợ vững chắc trên 3.000 USD/ounce. Theo giới chuyên gia, đây có thể là thành công lớn hơn so với việc lập kỷ lục mới.

Colin Cieszynski, chiến lược gia thị trường của SIA Wealth Management - một chuyên gia có quan điểm trung lập về giá vàng trong những ngày tới, nhận định giá vàng tiếp tục củng cố và giữ mức 3.000 USD/ounce đến hết tháng này.

Cieszynski dự đoán, thị trường sẽ sôi động trở lại vào đầu tháng 4 khi Mỹ nghiêm túc hơn về thuế quan.

Giá vàng thế giới tăng trong bối cảnh nhu cầu trú ẩn an toàn. Ảnh: NH

Còn Adrian Day, chủ tịch của Adrian Day Asset Management, cho rằng giá vàng sẽ bị giảm trong tuần này. Tuy nhiên, mức giảm sẽ nông và không kéo dài. Ông Adrian nhấn mạnh, thị trường đang lo ngại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) không vội cắt giảm lãi suất.

Tuy nhiên, đó không phải là yếu tố tác động nhiều đến hướng đi của vàng thời gian qua. Do đó, các động lực cơ bản của vàng vẫn không có gì thay đổi.

Kết phiên 24/3, giá vàng miếng tại SJC đóng cửa ở mức 95,1-97,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 700.000 đồng/lượng (mua vào) và đắt thêm 200.000 đồng/lượng (bán ra) so với kết phiên giao dịch cuối tuần qua.

Chốt phiên, giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC được niêm yết ở mức 95-97,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 700 nghìn đồng/lượng ở chiều mua và 400.000 đồng/lượng chiều bán ra.

Vàng nhẫn 9999 tại Doji chốt phiên ở mức 95,8-98,4 triệu đồng/lượng, tăng 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với mức chốt tuần qua.

Dự báo giá vàng

Marc Chandler, giám đốc điều hành của Bannockburn Global Forex, cho hay mối đe dọa về thuế quan sẽ tiếp tục hỗ trợ giá vàng ở mức trên 3.000 USD/ounce.

Theo Adam Button, Trưởng bộ phận chiến lược tiền tệ của Forexlive.com, đợt chốt lời sau mức tăng gần đây của vàng là bình thường. Ông cho rằng, việc vàng giữ vững trên mức 3.000 USD/ounce là cột mốc quan trọng.

Chuyên gia phân tích thị trường của Gainesville Coins, Everett Millman cũng lưu ý đợt thoái lui hiện tại là diễn biến tốt trong xu hướng tăng giá lớn hơn của vàng.

Sau khi bị bán tháo trong vòng 3-4 phiên giao dịch gần đây, nhà đầu tư sớm sẽ quay trở lại thị trường và kéo giá vàng lên mức cao kỷ lục mới.

Rob Haworth, chuyên gia của U.S. Bank Wealth Management, nhận định, giá vàng hiện tại phản ánh phần lớn những lo ngại về kinh tế toàn cầu và đồng USD. Tuy nhiên, để giá vàng tiếp tục đi lên, các yếu tố bất ổn không những cần duy trì mà còn phải gia tăng thêm.