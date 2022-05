Giá vàng hôm nay 31/5: USD tiếp tục giảm, vàng nhấp nhổm tăng

Giá vàng trong nước

Mở cửa thị trường ngày 31/5, giá vàng 9999 hôm nay của SJC tại Hà Nội giảm 100 nghìn đồng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với kết thúc phiên giao dịch hôm qua. Cụ thể, lúc 9h35' ngày 31/5, vàng 9999 được Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji và SJC giao dịch như sau:

Mua vào Bán ra SJC Hà Nội 68,2 triệu đồng/lượng 69,22 triệu đồng/lượng SJC TP.HCM 68,2 triệu đồng/lượng 69,2 triệu đồng/lượng Doji Hà Nội 68,1 triệu đồng/lượng 69 triệu đồng/lượng Doji TP.HCM 68,2 triệu đồng/lượng 69 triệu đồng/lượng

Bảng giá vàng SJC và DOJI cập nhật lúc 9h35' ngày 31/5

Kết thúc phiên giao dịch 30/5, giá vàng 9999 trong nước được SJC và Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết theo thứ tự mua vào và bán ra như sau:

SJC Hà Nội: 68,30 triệu đồng/lượng - 69,32 triệu đồng/lượng



Doji Hà Nội: 68,20 triệu đồng/lượng - 69,15 triệu đồng/lượng



SJC TP.HCM: 68,30 triệu đồng/lượng - 69,30 triệu đồng/lượng



Doji TP.HCM: 68,15 triệu đồng/lượng - 69,15 triệu đồng/lượng

Giá vàng quốc tế

Tới 9h30' hôm nay (ngày 31/5, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.849,6 USD/ounce, giảm 8,4 USD/ounce so với đêm qua. Giá vàng giao tương lai tháng 6 trên sàn Comex New York ở mức 1.852,5 USD/ounce, giảm 7,5 USD/ounce so với đêm qua.

Diễn biến giá vàng thế giới

Đêm 30/5 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.858 USD/ounce. Vàng giao tháng 8 trên sàn Comex New York ở mức 1.860 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đêm 30/5 thấp hơn khoảng 2,0% (37 USD/ounce) so với đầu năm 2021. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá 52,0 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí, thấp hơn khoảng 17,3 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 30/5.

Giá vàng trên thị trường quốc tế nhấp nhổm tăng trong bối cảnh đồng USD suy yếu và thị trường tiền ảo và chứng khoán còn bấp bênh.

Vàng nhấp nhổm tăng sau khi trụ được trên ngưỡng 1.850 USD/ounce.

Giá vàng nhấp nhổm tăng.

Vàng đang được hưởng lợi từ việc đồng USD suy yếu. Tuy nhiên, dòng tiền có dấu hiệu bắt đáy ở thị trường chứng khoán, qua đó khiến giảm sức hấp dẫn trú ẩn an toàn của kim loại vàng.

Tuy nhiên, một số nhà phân tích cho rằng sự tăng vọt của S&P 500 vào tuần trước là một thị trường gấu cổ điển. Các nhà phân tích cho rằng lo ngại gia tăng về một cuộc suy thoái sắp xảy ra sẽ tiếp tục đè nặng lên thị trường chứng khoán.

Chuyên gia phân tích cao cấp về thị trường châu Âu tại OANDA Craig Erlam cho rằng, có thể các nhà đầu tư chứng khoán sẽ chứng kiến thêm những nỗi đau. Không có nhiều điều tốt lành về lạm phát, về lãi suất và nền kinh tế. Nhưng điều đó không có nghĩa là không có những cổ phiếu giá trị trên thị trường.

Các nhà phân tích hàng hóa tại Bank of America cảnh báo rằng giá dầu, được thúc đẩy bởi cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine, có thể đẩy nền kinh tế toàn cầu vào một cuộc suy thoái theo kiểu những năm 1980.

Giá dầu hiện tăng mạnh lên ngưỡng 120 USD/thùng sau khi Liên minh châu Âu (EU) không thể đồng thuận việc cấm vận dầu Nga.

Theo Bank of America Securities, trong năm tới, nhu cầu dầu có thể đạt tới mức trước Covid nhưng chỉ khi sản lượng dầu của Nga giữ ở mức gần 10 triệu thùng/ngày và nguồn cung từ OPEC+ tăng.

Thế giới có thể rơi vào một cuộc khủng hoảng dầu kiểu như thập niên 1980 và đẩy Brent vượt qua mức 150 USD/thùng.

Vàng sẽ tăng mạnh theo mặt hàng có quan hệ mật thiết với vàng là dầu.

Dự báo giá vàng

Vàng được dự báo có thể tiếp tục tăng cao vào cuối năm nay và lên ngưỡng 2.000 USD/ounce.

Nỗi lo về lạm phát hay kinh tế Mỹ giảm tốc cũng dần dịu bớt mặc dù Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục cho biết sẽ nâng lãi suất trong kỳ họp tháng 6 và tháng 7 tới. Trong cuộc khảo sát của Kitco News, có đến 65% nhận định kim loại quý sẽ tăng trong tuần này, chỉ 12% đưa ra ý kiến ngược lại.

Trong khi đó, cuộc thăm dò trực tuyến Main Street có 56% dự báo giá vàng sẽ tăng trong tuần mới; 29% cho rằng vàng sẽ sụt giảm.

Trên Kitco News, chiến lược gia tại RJO Futures cho rằng, bất kỳ sự sụt giảm nào của vàng cũng nên được coi là cơ hội mua vào trong hiện tại. Vàng vẫn có con đường đạt mức 2.000 USD/ounce vào cuối năm khi lãi suất thực tế vẫn ở mức thấp.

V. Minh