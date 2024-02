Giá vàng trong nước

Chốt phiên 5/2, giá vàng miếng 9999 tại SJC TP.HCM là 76,2 triệu đồng/lượng (mua vào) và 78,4 triệu đồng/lượng (bán ra). SJC Hà Nội niêm yết ở mức 76,2 triệu đồng/lượng (mua vào) và 78,42 triệu đồng/lượng (bán ra).

DOJI Hà Nội niêm yết ở mức 76,05 triệu đồng/lượng (mua vào) và 78,35 triệu đồng/lượng (bán ra). DOJI TP.HCM mua vàng SJC ở mức 76,05 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 78,35 triệu đồng/lượng.

Giá vàng quốc tế

Giá vàng trên sàn Kitco (lúc 20h, ngày 5/2, theo giờ Việt Nam) giao dịch ở mức 2.021 USD/ounce, giảm 0,89% so với đầu phiên. Giá vàng tương lai giao tháng 4/2024 trên sàn Comex New York giao dịch ở mức 2.038 USD/ounce, giảm 0,78% so với đầu phiên.

Giá vàng giảm tại Mỹ. (Ảnh: Kitco)

Giá vàng giảm vào đầu phiên giao dịch Mỹ do chỉ số USD và lãi suất trái phiếu kho bạc tại Mỹ tăng, giá dầu thô giảm. Ngoài ra, giá vàng còn chịu tác động từ báo cáo việc làm của nước này công bố vào tuần trước. Kinh tế Mỹ vẫn đứng vững khiến cho Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) có thể sẽ không điều chỉnh lãi suất trong cuộc họp tới.

Chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng ở mức 104,37 điểm.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm chuẩn đang ở mức 4,079%, tăng đáng kể so với thứ Sáu tuần trước.

Trong tuần này, nhà đầu tư quan tâm tới chỉ số PMI trong lĩnh vực dịch vụ của tháng 1. Bộ Lao động sẽ công bố báo cáo hàng tuần về số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu vào thứ Năm (8/2).

Bên cạnh đó, những lo ngại về căng thẳng gia tăng ở Trung Đông dường như vẫn còn hiện hữu sau khi Mỹ bắt đầu tấn công trả đũa nhằm vào các phiến quân đã gây ra những căng thẳng ở Biển Đỏ.

Dự báo giá vàng

Colin Cieszynski, chiến lược gia trưởng thị trường tại SIA Wealth Management, cho biết, giá vàng sẽ giảm trong bối cảnh USD tăng. Để vàng tăng giá cần thêm chất xúc tác bên ngoài như vấn đề liên quan tới chính trị, chiến tranh hay ngân hàng.

Everett Millman, Giám đốc phân tích thị trường tại Gainesville Coins, dự báo giá vàng đi ngang hoặc dưới mức 2.000 USD/ounce nếu có hiện tượng bán tháo.