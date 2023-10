Sáng 6/10, trao đổi với PV VietNamNet, Đại tá Hoàng Văn Bình, Trưởng Phòng PCCC và CHCN (Công an TP Hải Phòng) cho biết, lúc 0h26 sáng nay, Trung tâm chỉ huy 114 nhận được tin báo có cháy nhà tại thôn An Phong, xã An Hưng (huyện An Dương). Người báo tin cho biết, trong ngôi nhà bị cháy có 4 người mắc kẹt.

Lãnh đạo phòng đã điều 3 xe cứu hỏa đến hiện trường để tập trung chữa cháy. Trong thời gian điều động lực lượng, phương tiện đến hiện trường, cán bộ trung tâm 114 đã gọi điện liên lạc trực tiếp với người dân bị mắc kẹt trong nhà và hướng dẫn thực hiện các biện pháp để chống bị ngạt khói.

Ngọn lửa bắt đầu từ gara ô tô. Ảnh: CTV

Ngọn lửa bắt nguồn từ gara ô tô của gia đình, bên trong có xe 5 chỗ đang bốc cháy. Tại hiện trường, xe ô tô đỗ chặn luôn cửa thoát nạn, khói khí độc tràn vào toàn bộ ngôi nhà 2 tầng khiến 4 người trong nhà hoảng loạn, kêu cứu.

Lực lượng chữa cháy thành phố đã tiếp cận hiện trường, nhanh chóng tổ chức trinh sát, cứu hộ tại chỗ, phá cửa để tìm cách giải cứu các nạn nhân.

Lực lượng PCCC nỗ lực làm mát các khu vực trong nhà, phòng chống cháy lan. Ảnh: CTV

Tổ trinh sát đã tiếp cận các nạn nhân gồm ông Lương Đình Linh (SN 1964), bà Trương Thị Hạnh (SN 1967), Lương Đình Nhất Duy (SN 2007) và Lương Đình An Nguyên (SN 2015) để trấn an tinh thần và tìm cách đưa được họ ra bên ngoài.

Đến 0h48 phút, đám cháy được dập tắt, 4 người dân không ai bị thương, tinh thần dần ổn định.