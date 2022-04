Giới tinh hoa 'săn tìm siêu phẩm' tại The Manor Central Park

Vượt tiêu chuẩn của các dòng BĐS để ở thuần túy, The Manor Central Park với tổ hợp nhà phố thương mại cao cấp được kỳ vọng dẫn dắt và tạo ra những xu hướng giao thương hiện đại cho toàn khu vực, trở thành “kỷ nguyên mới của 36 phố phường”. Là không gian sống thời thượng, rực rỡ sắc màu giao thương và sở hữu hệ sinh thái tiện ích khép kín, The Manor Central Park vẫn sở hữu mật độ xây dựng hiếm có, chỉ 20,8% cùng không gian xanh mướt lên đến 12,6 ha, bao gồm một công viên trung tâm (rộng 6,6 ha), 5 công viên Ngón tay và hàng loạt công viên nội khu cùng những con đường rợp bóng cây... bao quanh toàn bộ khu đô thị. Với những lợi thế khác biệt và nổi trội, The Manor Central Park đã 2 lần liên tiếp được vinh danh trong chương trình "Dự án đáng sống" do tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp, trực thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức.