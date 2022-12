Grand SunLake Hà Đông ‘ghi điểm’ nhờ tiến độ xây dựng

BĐS có giá trị thực và tiến độ tốt được ưu tiên

Từ đầu năm nay, thị trường BĐS liên tục gặp những khó khăn khi các chính sách tiền tệ được kiểm soát chặt chẽ hơn, đặc biệt là tín dụng BĐS và trái phiếu. Trước bối cảnh đó, nhiều doanh nghiệp BĐS chịu áp lực dòng tiền cho các khoản vay. Không ít dự án rơi vào tình trạng chậm tiến độ vì chủ đầu tư không xoay được dòng tiền, một số dự án thậm chí chưa kịp hoàn thiện pháp lý.

Dòng tiền đang chuyển hướng vào BĐS giá trị thực có giá cả hợp lý, tiến độ tốt. Ảnh: Grand SunLake

Trước ma trận thông tin hạ giá, bán cắt lỗ, nhà đầu tư cũng thận trọng lựa chọn phương án giữ tiền mặt và quan sát thị trường, tìm hiểu kỹ hơn trước khi đưa ra quyết định mua vào BĐS.

Anh Nguyễn Quốc, nhà đầu tư chuyên nghiệp tại Hà Nội cho biết, với tài chính xấp xỉ 3 tỷ đồng, anh đang nhắm đến một vài dự án chung cư mới tại các quận đông đúc như Hoàng Mai, Hà Đông, Nam Từ Liêm ... thay vì đất nền vùng ven. Theo anh, đầu tư nhà ở và chung cư khu vực trung tâm luôn an toàn hơn với các loại hình BĐS khác. Tính thanh khoản cũng khả quan hơn trước biến động thị trường do nhu cầu mua ở luôn có và giá thuê cũng tăng trưởng tốt. Tuy nhiên, anh Quốc khẳng định hiện tại chỉ chọn mua dự án hiện hữu với tiến độ xây dựng tốt, pháp lý minh bạch để đảm bảo an toàn cho khoản đầu tư, không muốn mạo hiểm mua chung cư “nằm trên giấy”.

Ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới BĐS Việt Nam (VARS) nhận định, dòng tiền đang chuyển hướng vào những sản phẩm BĐS có giá trị thực, hội đủ các yếu tố: giá cả hợp lý, vị trí, tiện ích, chất lượng, tiến độ và thương hiệu.

Căn hộ cao cấp trung tâm Hà Đông “ghi điểm” nhờ tiến độ

Biến động của thị trường hiện nay không chỉ là dịp để khách hàng sàng lọc các dự án BĐS, mà còn là cơ hội để các doanh nghiệp địa ốc khẳng định uy tín, tiềm lực và “ghi điểm” thông qua việc duy trì và tăng tốc tiến độ xây dựng để đảm bảo quyền lợi cho khách hàng.

Hình ảnh tại công trường Grand SunLake, công nhân làm việc hăng say để đảm bảo tiến độ

Thực tế, tiến độ xây dựng luôn là mối quan tâm hàng đầu của người mua nhà. Các dự án đáp ứng nhu cầu thực, triển khai đúng tiến độ vẫn là kênh trú ẩn an toàn của khách hàng và nhà đầu tư khi thị trường chững lại. Đơn cử như khu phức căn hộ cao cấp Grand SunLake, không chỉ ghi điểm nhờ vị trí “vàng” trên giao lộ Nguyễn Khuyến và Trần Phú, cách nhà ga Metro Văn Quán Hà Đông chỉ 50m, dự án còn nhận được sự quan tâm của đông đảo khách hàng vì tiến độ xây dựng hiện hữu, “mắt thấy tay sờ”.

Hiện công trường xây dựng tại Grand SunLake vẫn luôn nhộn nhịp, công nhân làm việc hăng say để đảm bảo đúng tiến độ tổng thể dự án, bất chấp những khó khăn của thị trường. Tòa tháp 45 tầng hiện đã hoàn thiện sàn tầng 8, đang thi công copha, lắp đặt cốt thép dầm sàn tầng 9. Tòa tháp 50 tầng thuộc dự án cũng đã thi công đến tầng 10, đảm bảo đúng tiến độ tổng thể toàn khu. Dự kiến, các tòa tháp sẽ được bàn giao cho cư dân vào năm 2024.

Giữa lúc khó khăn như hiện nay, việc các doanh nghiệp vẫn đảm bảo tiến độ xây dựng, thực hiện cam kết với khách hàng là minh chứng hữu hiệu nhất cho uy tín và tiềm lực lực tài chính của chủ đầu tư. Điều này lý giải vì sao những dự án BĐS đáp ứng nhu cầu thực như Grand SunLake thu hút sự quan tâm của khách hàng.





Lệ Thanh