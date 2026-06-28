3.654 người sắp bốc thăm online giành 929 suất mua căn hộ hơn 1 tỷ ở Hà Nội

Liên danh Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (Handico) và Tổng công ty Viglacera - CTCP cho biết chương trình bốc thăm trực tuyến diễn ra lúc 8h30' ngày 4/7 thông qua nền tảng trực tuyến tại địa chỉ www.ct3kimchung.com.

Đáng chú ý, lượng hồ sơ đăng ký cao gấp nhiều lần nguồn cung hiện có. Theo thống kê, dự án ghi nhận tới 3.654 hồ sơ hợp lệ trong khi tổng số căn hộ nhà ở xã hội được phân phối theo hình thức bán, thuê mua và cho thuê chỉ có 929 căn.

Để hỗ trợ người dân chưa quen với hình thức trực tuyến, chủ đầu tư đã xây dựng bộ tài liệu hướng dẫn chi tiết và video minh họa trên website chính thức.

Đặc biệt, hệ thống sẽ được mở trước thời điểm bốc thăm chính thức 3 ngày để người dân đăng nhập thử, làm quen với các thao tác và kiểm tra thiết bị.

Hà Nội làm rõ ký hiệu 'T' trên sổ đỏ, liên quan trực tiếp quyền lợi người dân

Theo phản ánh của cử tri, khi được cấp sổ đỏ, nhiều hộ dân được giải thích ký hiệu "T" là đất thổ cư. Tuy nhiên, hiện nay khi người dân thực hiện đổi sổ, tách thửa... lại giải thích chữ “T” là đất trồng trọt.

Trả lời kiến nghị, UBND TP Hà Nội cho biết, theo Quyết định số 56-ĐKTK ngày 5/11/1981 của Tổng cục Quản lý ruộng đất ban hành bản quy định về thủ tục đăng ký thống kê ruộng đất trong cả nước thì loại ruộng đất ghi trong sổ đăng ký ruộng đất và sổ muc kê thể hiện bằng ký hiệu theo quy định tại bản tổng hợp thống kê ruộng đất.

Cử tri kiến nghị xem xét thống nhất cách giải thích và quy định rõ về phân loại đất chữ “T” trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ). Ảnh minh hoạ: Hồng Khanh

Loại đất có ký hiệu chữ "T" của bản tổng hợp thống kê ruộng đất ban hành kèm theo quyết định trên được xác định là "đất khu vực thổ cư”. Khái niệm này bao gồm đất xây dựng trong các khu dân cư đô thị và nông thôn, ngoại trừ đất thổ canh, ao hồ và đường đi lại trong thôn xóm đã đo đạc tách ra.

Phạm vi đất thổ cư thời điểm đó bao gồm đất ở và và đất xây dựng các công trình phục vụ lợi ích toàn dân trong các lĩnh vực văn hóa, y tế giáo dục, thể dục thể thao, nghỉ mát, du lịch; các trụ sở cơ quan, đoàn thể, tôn giáo, những kho tàng, cơ sở nông lâm nghiệp như chuồng trại chăn nuôi, trạm sửa chữa...

Hà Nội dự kiến thu hồi 1,5ha ‘đất vàng’ quanh hồ Gươm làm 6 dự án

Hà Nội dự kiến thu hồi khoảng 1,5ha đất trên địa bàn phường Hoàn Kiếm để triển khai 6 dự án đầu tư công từ nguồn vốn ngân sách, tập trung cải tạo, chỉnh trang không gian đô thị khu vực trung tâm và cải tạo chung cư cũ.

Trong số 6 dự án, có 4 dự án chuyển tiếp đã được thông qua tại Nghị quyết của HĐND TP Hà Nội năm 2025.

Cụ thể, thành phố sẽ tiếp tục giải phóng mặt bằng và cải tạo, chỉnh trang khu vực xung quanh Đền Bà Kiệu; thực hiện bồi thường, hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt bằng để xây dựng quảng trường - công viên thuộc khu vực TOD phía Đông hồ Hoàn Kiếm.

Thành phố cũng triển khai dự án cải tạo, mở rộng và chỉnh trang quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục nhằm cải tạo không gian công cộng tại cửa ngõ phía Bắc hồ Hoàn Kiếm, cùng dự án tu bổ, tôn tạo đình - đền Thiên Tiên.

Ngoài các dự án chuyển tiếp, Hà Nội cũng đăng ký mới 2 dự án đầu tư công.

Hà Nội: Quy trình 15 ngày tính tiền sử dụng đất khi chuyển đất ao vườn lên đất ở

Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 836 phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài chính đất đai trên địa bàn thành phố.

Trong danh mục thủ tục hành chính được phê duyệt có thủ tục tính hoặc tính lại tiền sử dụng đất theo quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 2 Điều 12 Nghị định số 50/2026/NĐ-CP của Chính phủ. Đây được xem là một trong những giải pháp nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc kéo dài trong quá trình thực hiện Luật Đất đai.

Trình tự tính hoặc tính lại tiền sử dụng đất theo Nghị định số 50/2026/NĐ-CP tại Hà Nội. Đồ hoạ: Hồng Khanh

Theo quy trình, thủ tục này áp dụng đối với cá nhân, hộ gia đình và cộng đồng dân cư. Hộ gia đình có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp hoặc đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở cũng thuộc nhóm đối tượng được thực hiện thủ tục này theo quy định của Luật Đất đai.

Thời gian giải quyết được quy định không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan chức năng nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Từ 1/7, người dưới 35 tuổi vay mua nhà ở xã hội hưởng lãi suất 6,5%/năm

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa có Công văn số 5340/NHNN-CSTT gửi các ngân hàng thương mại, thông báo mức lãi suất cho vay đối với người trẻ dưới 35 tuổi mua nhà ở xã hội (NOXH) áp dụng từ ngày 1/7 đến hết ngày 31/12/2026.

Theo đó, lãi suất cho vay trong giai đoạn này là 6,5%/năm, thấp hơn 2 điểm phần trăm so với lãi suất cho vay trung và dài hạn bằng VND bình quân của bốn ngân hàng thương mại nhà nước gồm Agribank, BIDV, VietinBank và Vietcombank.

Mức lãi suất ưu đãi này được áp dụng đối với dư nợ các khoản vay của người trẻ dưới 35 tuổi mua NOXH trong 5 năm đầu kể từ ngày giải ngân đầu tiên.