Ngày 5/4, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Phòng CSHS vừa phối hợp với các đơn vị của Cục Tần số vô tuyến điện (Bộ TT&TT) điều tra, bắt giữ đối tượng Võ Ngọc Tân (SN 1997, trú xã An Xuân, huyện Tuy An, Phú Yên) về hành vi phát tán tin nhắn rác trên địa bàn TP Thanh Hóa và nhiều tỉnh, thành khác.

Ngoài ra, cơ quan này cũng tạm giữ đối tượng Võ Văn Việt (SN 1998), là em trai Tân để điều tra, làm rõ vụ việc.

Hai anh em Tân và Việt bị cơ quan công an bắt giữ. Ảnh CACC

Trước đó, vào tháng 2, Việt được một người Trung Quốc thuê sử dụng một bộ thiết bị, phần mềm máy tính (trạm BTS) lắp trên ô tô di chuyển qua các tỉnh, thành “xâm nhập trái phép vào mạng viễn thông” để phát tán nội dung tin nhắn rác đến các thuê bao di động nơi đi qua.

Sau khi nhận được công việc, Việt đã rủ Tân cùng tham gia. Trong đó, Việt phát tán tin nhắn tại TP.HCM còn Tân đi ra khu vực phía Bắc.

Từ khi làm công việc trên Việt và Tân nhận được khoảng 60 triệu đồng tiền thù lao từ người Trung Quốc.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trần Nghị