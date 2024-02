Chiều 27/2, lãnh đạo Công an huyện Hưng Hà (Thái Bình) cho biết đang điều tra nguyên nhân vụ việc trên.

Theo đó, vào khoảng 6h40 sáng nay, người dân xã Bắc Sơn phát hiện trên đoạn đường ra nghĩa trang Bò Đa có hai người đàn ông ngồi bên xe máy một cách bất thường. Kiểm tra thì thấy một người chết trong tư thế ngồi trên xe máy và 1 người gục sát thân xe.

Hiện trường vụ việc (Ảnh: K.L)

Công an xã Bắc Sơn đã tiếp nhận thông tin, tới bảo vệ hiện trường, báo cáo sự việc về công an huyện và chính quyền địa phương.

Danh tính 2 nạn nhân được xác định là N.H. (36 tuổi, trú ở xã Quỳnh Trang) và T.V. S. (33 tuổi) trú ở xã Châu Sơn, cùng huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình.

Hai người đàn ông chết bất thường. (Ảnh: K.L)

Hiện Công an huyện Hưng Hà phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Thái Bình đang điều tra vụ việc. Theo nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, nguyên nhân tử vong của hai người này có thể do sốc ma túy.