Ông Lê Tiến Châu - Bí thư Thành ủy Hải Phòng chủ trì hội nghị.

Hội nghị đã công bố các quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ thành phố Hải Phòng. Theo quyết định, Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định các đồng chí: Đỗ Đức Hoà - Bí thư Huyện ủy Kiến Thụy; Nguyễn Cao Lân - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Trần Thị Hoàng Mai - Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao; Nguyễn Thành Hưng - Giám đốc Sở Xây dựng; Nguyễn Ngọc Tú - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ông Nguyễn Văn Tùng chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng

Một số chỉ tiêu kinh tế tiếp tục tăng trưởng cao

Theo báo cáo, 9 tháng năm 2024, Thành ủy và các cấp ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, vận động nhân dân, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và đối ngoại một cách đồng bộ, đạt được kết quả tích cực.

Thành ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo phối hợp với các Ban, Bộ, ngành Trung ương hoàn thành sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII với nhiều định hướng mới, quan trọng.

Tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục ổn định và phát triển, một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu tiếp tục có sự tăng trưởng so với cùng kỳ: Tổng sản phẩm trên địa bàn thành phố (GRDP) tăng 9,77% (kế hoạch năm tăng 11,5% - 12%), đứng thứ 8 cả nước và thứ 2 khu vực đồng bằng sông Hồng; chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 14,09% so với cùng kỳ (kế hoạch năm tăng 15%); thu ngân sách Nhà nước đạt 87.822,22 tỷ đồng, tăng 34,3% so với cùng kỳ (bằng 89,8% dự toán Trung ương giao, bằng 82,3% dự toán HĐND thành phố giao).

Kim ngạch xuất khẩu đạt 26,4 triệu USD, tăng 26,8% (bằng 80% kế hoạch năm); sản lượng hàng hóa thông qua cảng đạt 123,48 triệu tấn, tăng 9,41% (bằng 65% kế hoạch năm); số lượng khách du lịch đạt 7.125,79 nghìn lượt, tăng 13,65% so với cùng kỳ (bằng 78,3% kế hoạch năm).

Tính đến hết ngày 30/9/2024, vốn đầu tư công năm 2024 giải ngân 8.887,632 tỷ đồng, bằng 44% kế hoạch thành phố giao (19.972,7 tỷ đồng), bằng 52% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (17.019,2 tỷ đồng).

Môi trường đầu tư, kinh doanh của thành phố tiếp tục được cải thiện. Hiệu quả từ chuỗi các hoạt động xúc tiến đầu tư đã mang lại kết quả tích cực trong thu hút đầu tư nước ngoài. Thành phố khởi công, khánh thành một số công trình, dự án lớn, góp phần nâng tầm vị thế và mở ra không gian, dư địa phát triển cho nhiều lĩnh vực kinh tế - xã hội.

Bão số 3 khiến chỉ số ngành công nghiệp tăng trưởng thấp, ngưng trệ 1 thời gian.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng từ cơn bão số 3, hoạt động sản xuất công nghiệp tại các khu, cụm công nghiệp và trên địa bàn đều bị ngừng trệ một thời gian, làm nhỡ tiến độ xuất hàng, chỉ số ngành công nghiệp chế biến chế tạo tăng trưởng thấp, kéo theo chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp IIP tháng 9/2024 ước tăng trưởng thấp 3,48% so với cùng kỳ (đây là tháng tăng trưởng thấp nhất từ đầu năm đến nay). Đồng thời, bão số 3 đã gây thiệt hại về người và tài sản; tổng số tiền thiệt hại (ước tính) trên địa bàn thành phố khoảng 12.000 tỷ đồng.

Ông Lê Tiến Châu bí thư thành phố Hải Phòng

Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực của các Sở, ban, ngành, địa phương đã vào cuộc quyết liệt, trách nhiệm, vì dân, vì thành phố để thiệt hại do bão số 3 ở mức thấp nhất và đã sớm khắc phục hậu quả do bão gây ra.

Giữ vững đà tăng trưởng 2 con số

Nhằm bảo đảm mục tiêu thu ngân sách thành phố trong nhiệm kỳ và tăng trưởng GRDP năm 2024 và các năm tiếp theo giữ vững mức tăng trưởng 2 con số, Bí thư Thành ủy đề nghị các Sở, ngành, đơn vị, địa phương tập trung các giải pháp tháo gỡ khó khăn, như tập trung hỗ trợ các doanh nghiệp phục hồi sản xuất sau bão Yagi; tạm dừng các cuộc thanh tra kiểm tra, hỗ trợ thực hiện thủ tục thanh toán bảo hiểm đối với các thiệt hại sau bão, hỗ trợ chính sách tín dụng, thủ tục xuất nhập khẩu.

Các đại biểu tham dự và cho ý kiến

Thành ủy giao Ban cán sự Đảng UBND thành phố chỉ đạo thành lập các Tổ công tác làm việc với các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp lớn, để thăm hỏi, động viên, giải quyết các khó khăn, vướng mắc nhằm bảo đảm hoàn thành đạt và vượt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

UBND thành phố tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, toàn hệ thống chính trị và các địa phương tập trung tối đa hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công được giao; ưu tiên giải quyết thủ tục cho các dự án, nhiệm vụ liên quan đến giải phóng mặt bằng, đấu giá đất. UBND thành phố đã ủy thác 150 tỷ đồng ngân sách thành phố sang Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay phục hồi sản xuất nông nghiệp, thủy sản.

Quang cảnh hội nghị

UBND thành phố tiếp tục chỉ đạo tích cực rà soát các điểm đen về tai nạn giao thông, đề xuất các giải pháp hiệu quả để từng bước giảm triệt để số vụ, số người chết, người bị thương vì tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố trong thời gian tới...

Hội nghị cũng nghe báo cáo về kết quả triển khai thực hiện một số nhiệm vụ cấp thiết, trọng tâm cần thực hiện từ nay đến hết nhiệm kỳ Đại hội XVI Đảng bộ thành phố; thảo luận và thông qua đề cương các văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đây là nền tảng để hoàn thành các văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố; sau khi hoàn chỉnh sẽ chuyển các Ban, Bộ, ngành thảo luận, cho ý kiến.

Nguyễn Thu Hằng