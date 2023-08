Ngày 17/8, Công an TP Biên Hòa đang tạm giữ khẩn cấp đối tượng Lý Thanh Mỹ (31 tuổi, ngụ TP.HCM) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Lý Thanh Mỹ (Ảnh: CACC)

Trước đó, một số người dân trên địa bàn phường An Bình, TP Biên Hòa, trình báo công an về tình trạng mất trộm gương chiếu hậu của ô tô. Lực lượng Công an phường An Bình đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ để truy xét.

Khuya 14/8, lực lượng công an tuần tra trên địa bàn phường An Bình, phát hiện Lý Thanh Mỹ có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng lại kiểm tra.

Qua kiểm tra, công an phát hiện Mỹ mang theo bịch màu đen bên trong có 2 gương chiếu hậu ô tô nên đưa đối tượng về trụ sở để làm việc.

Tại cơ quan công an, Mỹ khai nhận đã lợi dụng đêm tối đi bẻ trộm gương chiếu hậu của các ô tô để trên đường. Từ đầu tháng 8 đến nay, Mỹ đã thực hiện 5 vụ bẻ gương chiếu hậu ô tô.

Công an phường An Bình đã bàn giao đối tượng và tang vật cho Công an TP. Biên Hòa xử lý theo quy định của pháp luật.