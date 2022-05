Công an TP Thủ Đức đang phối hợp cùng Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường vụ 4 người tử vong bất thường trong phòng trọ ở đường số 6, phường Hiệp Bình Phước.

Diễn biến mới nhất, chiều 18/5 nạn nhân thứ 4 trong vụ việc này đã tử vong tại Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM.

Hiện trường căn phòng trọ mà 4 người trong 1 gia đình tử vong do ngạt khí. Ảnh: Linh An

Bệnh viện TP Thủ Đức đưa ra chẩn đoán ban đầu, nguyên nhân tử vong của các nạn nhân là do ngộ độc, không loại trừ là ngộ độc khí CO.

Được biết, khí CO là thành phần chính của khí than đá.

4 nạn nhân tử vong là: Lương Văn Kiệt (45 tuổi) và là Nguyễn Thị Láng (44) và con trai Lương Quốc Huy (16 tuổi), con gái Lương Thị Kim Lệ (23 tuổi).

Công an qua điều tra ghi nhận, gia đình ông Kiệt thuê phòng trọ tại đây gần 10 năm nay. Nguồn kinh tế của gia đình dựa vào việc nướng, kho cá để bán tại chợ Tân Định, quận 1.

Căn phòng khoảng 16m2 là nơi sinh sống của 4 thành viên trong gia đình. Đây là căn phòng trọ cuối cùng của dãy gồm 5 phòng trọ, hành lang đi lại chỉ chừng 1m.

Cuối hành lang chật hẹp này, gia đình ông Kiệt trưng dụng để làm nơi nướng, kho cá bằng bếp than. Ảnh: Linh An

Được biết, hàng ngày, từ tối đến sáng, gia đình ông Kiệt nướng, kho cá bằng than đá ở cuối hành lang đi lại và bằng bếp ga trong phòng trọ.

Ông Phúc (là hàng xóm chung xóm trọ) có kể, 6h sáng nay (ngày 18/5) thấy căn phòng trọ ông Kiệt đóng cửa im ỉm khác lạ nên ông sang gọi cửa mà không thấy tiếng trả lời. Hàng xóm sinh nghi phá cửa vào bên trong kiểm tra thì tá hoả.

Bà Láng bị phát hiện nằm bất động giữa phòn trọ, ông Kiệt ngất trong nhà vệ sinh. Hàng xóm chạy lên gác của căn phòng trọ thì thấy hai con của họ, là Huy và Lệ cũng bất tỉnh.

Hàng xóm khi đó hô hoán đưa cả gia đình 4 người đi cấp cứu. Trong khoảng thời gian từ 7 – 8 giờ sáng, vợ chồng ông Kiệt và người con trai lần lượt tử vong; đến 16h chiều thì người con gái cũng không qua khỏi.

Được biết, khi hàng xóm phá cửa vào trong, họ thấy đồ đạc bề bộn. “Trên bếp, nồi cá kho vẫn đang sôi. Phía trước, một số nồi cá kho trên bếp than vẫn đang cháy. Toàn bộ căn phòng ngột ngạt khó chịu”, ông Phúc kể lại.

Ông Phúc và những người hàng xóm cho biết thêm, cách đây không lâu, ông Kiệt dùng giấy, vải để bịt kín các lỗ thông gió của căn phòng để sử dụng máy lạnh.

Công an TP Thủ Đức nhận định, hiện trường là căn phòng kín, có thể là khí than đá, khí ga do nấu, kho cá đã lọt vào và gây ra vụ ngạt khí, khiến 4 thành viên trong gia đình gặp nạn.

Linh An