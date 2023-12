{"article":{"id":"2224745","title":"Hiện trường vụ nổ do chế tạo pháo khiến 2 phụ nữ tử vong ở Ninh Bình","description":"Công an tỉnh Ninh Bình vẫn đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ nổ do chế tạo pháo khiến 2 người tử vong. Căn nhà cấp 4 được sử dụng làm bếp và đóng hàng bị thổi bay.","contentObject":"<p>Vụ nổ khiến một căn nhà cấp 4 được sử dụng làm bếp bị đổ sập hoàn toàn. Nhiều tài sản của ngôi nhà và một số nhà dân xung quanh bị hư hỏng.</p>

<p>Theo ghi nhận tại hiện trường, các nhà xung quanh bị bong tróc nền gạch sàn nhà, trần nhà... nhiều nhà lợp fibro xi măng bị hư hỏng, thủng mái.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/w-1dscsa-1065.jpg?width=768&s=kPLNDepiQvHxc7lF2yP22g\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/w-1dscsa-1065.jpg?width=1024&s=ZoPXJaiVA_OcsPhR9czIRA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/w-1dscsa-1065.jpg?width=0&s=7Tfgxv4w-14DumOPlv9CqA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/w-1dscsa-1065.jpg?width=768&s=kPLNDepiQvHxc7lF2yP22g\" alt=\"W-1dscsa.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/w-1dscsa-1065.jpg?width=260&s=3v8njPfngEBGsCP3N26JVA\"></picture>

<figcaption>Căn nhà cấp 4 được sử dụng làm bếp và đóng hàng bị thổi bay. </figcaption>

</figure>

<p>Theo người dân nơi đây, vụ nổ lớn đến mức tiếng nổ vang xa đến nhiều xã giáp ranh ở huyện Kim Sơn và huyện Nga Sơn (Thanh Hóa).</p>

<p>“Vụ nổ quá khủng khiếp, nhà cửa rung lắc dữ dội, cột khói đen bốc lên cao ngút. Khi chúng tôi chạy đến thì tan hoang đổ nát hết”, một người dân cách vụ nổ khoảng 200m cho hay.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/2sdcdsd-1066.jpg?width=768&s=re5ZDM1C9hiVJNjZpygAKA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/2sdcdsd-1066.jpg?width=1024&s=UvrI6iRTbFTgqZxhV-ENdg\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/2sdcdsd-1066.jpg?width=0&s=Xp891EYryShCOXrVKadxvQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/2sdcdsd-1066.jpg?width=768&s=re5ZDM1C9hiVJNjZpygAKA\" alt=\"2sdcdsd.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/2sdcdsd-1066.jpg?width=260&s=_1HEJSpWWB_ofh_AKVBVEg\"></picture>

<figcaption> Những ngôi nhà xung quanh bị vụ nổ làm bong tróc cả nền nhà. Ảnh: CTV</figcaption>

</figure>

<p>UBND huyện Kim Sơn đã có báo cáo ban đầu về vụ việc. Theo đó, ngôi nhà trên được Nguyễn Văn Linh (SN 1996, trú thị trấn Bình Minh, huyện Kim Sơn) thuê lại của ông Trần Văn Chính để ở từ ngày 16/11.</p>

<p>Trong quá trình ở, anh này lên mạng xã hội học cách chế tạo pháo. Tiếp đó, anh Linh mua thuốc pháo, dây cháy chậm và vỏ pháo về để chế tạo bán kiếm lời.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/w-3dscdsc-1067.jpg?width=768&s=tEER1VUfetqWj3_8BLbVfQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/w-3dscdsc-1067.jpg?width=1024&s=Nd8Gyi848ddZS1A9Gl8jjw\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/w-3dscdsc-1067.jpg?width=0&s=mH4OqnrYm6r-AQcsQ0vH6w\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/w-3dscdsc-1067.jpg?width=768&s=tEER1VUfetqWj3_8BLbVfQ\" alt=\"W-3dscdsc.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/w-3dscdsc-1067.jpg?width=260&s=yyO7xlxPClMOKCztioZPHA\"></picture>

<figcaption> Mái fibro xi măng những hộ dân bên cạnh bị hư hỏng và thủng do áp lực của vụ nổ</figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/w-4dscsdc-1068.jpg?width=768&s=4qsLBKjffcpl4_-HSeB-tw\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/w-4dscsdc-1068.jpg?width=1024&s=NFzLMa5_g5DxteZKBHUKEA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/w-4dscsdc-1068.jpg?width=0&s=1Mawv1ttJUgnBjtA5zrcDA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/w-4dscsdc-1068.jpg?width=768&s=4qsLBKjffcpl4_-HSeB-tw\" alt=\"W-4dscsdc.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/w-4dscsdc-1068.jpg?width=260&s=mWPiW7GGFV-zDcWEKjK-Mg\"></picture>

<figcaption> Ngôi nhà được Linh thuê nằm gần khu dân cư, cạnh bờ đê với nhiều ao hồ.</figcaption>

</figure>

<p>Sau khi mua được nguyên liệu Linh đã thuê chị M.T.X. (SN 1993, trú thị trấn Bình Minh) và L.T.G. (SN 1995, trú xã Kim Mỹ) làm công nhân lắp ráp ngòi nổ, đóng gói thuốc pháo, đơn hàng để Linh đem bán.</p>

<p>Trong quá trình làm việc thì phát nổ khiến 2 chị X. và G. tử vong tại chỗ. Còn cháu P.Đ.P. bị thương. Lúc này, Linh đang trong phòng ngủ để thực hiện giao dịch đơn hàng cho khách.</p>

<p>Ngay sau khi vụ nổ xảy ra, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Ninh Bình đã phối hợp cùng Công an huyện Kim Sơn tiến hành phong tỏa hiện trường để khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Cơ quan CSĐT Công an huyện Kim Sơn tiến hành tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Linh để điều tra, làm rõ vụ việc.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/w-5sdcsdcd-1069.jpg?width=768&s=4FNmCe1yA90ZWP7dkhPtRA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/w-5sdcsdcd-1069.jpg?width=1024&s=5aIJIRyD3ZGHmkXl7HKbPw\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/w-5sdcsdcd-1069.jpg?width=0&s=BlLfgSpwGPc1sJ5NO-XuIQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/w-5sdcsdcd-1069.jpg?width=768&s=4FNmCe1yA90ZWP7dkhPtRA\" alt=\"W-5sdcsdcd.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/w-5sdcsdcd-1069.jpg?width=260&s=IMrMyTneITBQrNketZiSWQ\"></picture>

<figcaption>Lãnh đạo huyện Kim Sơn tới thăm hỏi, động viên và chia buồn cùng gia đình các nạn nhân tử vong</figcaption>

</figure>

<p>Bước đầu nguyên nhân được xác định đây là vụ cháy, nổ do quá trình chế tạo, sản xuất và buôn bán trái phép pháo nổ.</p>

<p>Trong ngày 8/12, ông Trần Xuân Trường, Chủ tịch UBND huyện Kim Sơn cùng đoàn công tác của huyện cũng đã đến thăm hỏi, động viên và chia buồn cùng gia đình các nạn nhân tử vong.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/w-6csdcsd-1070.jpg?width=768&s=mmA8InSXDPne6el1PQ3Mig\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/w-6csdcsd-1070.jpg?width=1024&s=OC5QZLa5-U4jKTxAIKcwNg\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/w-6csdcsd-1070.jpg?width=0&s=8UD-1xMWW-OpDzZbvW80iQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/w-6csdcsd-1070.jpg?width=768&s=mmA8InSXDPne6el1PQ3Mig\" alt=\"W-6csdcsd.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/w-6csdcsd-1070.jpg?width=260&s=7fcyxl8QqEUi979SKGe4vA\"></picture>

<figcaption>Cơ quan chức năng phong tỏa để khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc.</figcaption>

</figure>

<p>Ngoài ra, huyện cũng hỗ trợ gia đình nạn nhân có người tử vong 20 triệu đồng và thăm hỏi, động viên, hỗ trợ cháu bé bị thương đang điều trị tại Bệnh viện Sản-Nhi Ninh Bình 5 triệu đồng.</p>

