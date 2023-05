Hạ tầng đồng bộ - Tâm điểm kết nối

Hồ Tràm là địa danh hiếm hoi sở hữu cùng lúc nhiều lợi thế phù hợp cho mục đích nghỉ dưỡng, từ hạ tầng giao thông hiện đại, kết nối liên vùng dễ dàng và thuận tiện với TP.HCM, Biên Hoà, Đồng Nai, TP. Vũng Tàu và các tỉnh miền Đông Nam bộ, cho đến khu rừng nguyên sinh Phước Bửu 11.000ha được mệnh danh là “lá phổi xanh” của miền Nam. Đặc biệt, Hồ Tràm là nơi có khí hậu ôn hòa, dễ chịu, ít khi có bão và được hưởng trọn hơn 300 ngày nắng trong năm.

Du lịch Hồ Tràm tạo sức hút lớn

Hiện tại, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ưu tiên tập trung phát triển các dự án hạ tầng giao thông kết nối vùng như: cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đường vành đai 4 TP.HCM, cầu Phước An; thúc đẩy các thủ tục, triển khai đầu tư tuyến đường sắt Biên Hòa - Vũng Tàu; hiện đại hóa cảng cửa ngõ quốc tế Cái Mép - Thị Vải thành cảng quốc tế trung chuyển lớn, có tầm cỡ khu vực châu Á và quốc tế. Đường vành đai 4 TP.HCM dài 197,6km, đi qua 5 địa phương gồm TP.HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương và Long An, trong đó, theo quy hoạch, đoạn qua Bà Rịa - Vũng Tàu dài hơn 18km được đầu tư quy mô 8 làn xe, bề rộng mặt cắt ngang 74,5m.

Với vị trí đắc địa chỉ cách TP.HCM 120km và liền kề sân bay Long Thành, Hồ Tràm có cơ hội đón lượng khách du lịch lớn từ đô thị lớn nhất nước với hơn 16 triệu dân cũng như khách du lịch quốc tế. Ngoài ra, tiềm năng phát triển kinh tế của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng là cơ sở để gia tăng lượng khách du lịch quốc tế và du lịch hội nghị MICE.

Thủ phủ du lịch nghỉ dưỡng cao cấp khu vực miền Nam

Với lợi thế tự nhiên một bên rừng, một bên biển trải dài 32km, Hồ Tràm từng được CNNGo đánh giá là bãi biển đẹp nhất hành tinh. Hồ Tràm đã lọt vào mắt xanh của nhiều “ông lớn” tên tuổi trong ngành nghỉ dưỡng và được kỳ vọng trở thành thủ phủ du lịch chất lượng cao của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

“Cung đường ven biển tỷ USD” còn có tên là đường 994 ở Hồ Tràm được xem như dải resort nghỉ dưỡng cao cấp dành riêng cho giới trung và thượng lưu. Trong số đó không thể không nhắc đến các khu nghỉ dưỡng chuẩn quốc tế đã, đang và sẽ được triển khai dưới những thương hiệu vận hành hàng đầu như InterContinental, Holiday Inn Resort… Sự hiện diện của hàng loạt thương hiệu vận hành quốc tế trên cung đường ven biển tuyệt đẹp Hồ Tràm cho thấy sức hút mạnh mẽ của khu vực này.

The Grand Ho Tram Strip là công trình mang tính biểu tượng của Hồ Tràm

Tại vị trí trung tâm của Hồ Tràm là khu phức hợp nghỉ dưỡng đẳng cấp hàng đầu Đông Nam Á - The Grand Ho Tram Strip, được phát triển và quản lý bởi quỹ đầu tư Lodgis Hospitality, với quy mô 164ha gồm quần thể các tiện ích nghỉ dưỡng đẳng cấp đã đưa vào vận hành như: cụm khách sạn 5 sao nổi tiếng InterContinental Grand Ho Tram, Holiday Inn Resort Ho Tram Beach, sân golf top 35 thế giới The Bluffs, casino đẳng cấp quốc tế, hệ thống 15 nhà hàng bar lounge sang trọng, hệ thống 8 hồ bơi ngoài trời rộng lớn cùng nhiều tiện ích thư giãn, giải trí hàng đầu.

Hiện tại, chủ đầu tư đang triển khai dự án thành phần mới nhất là Ixora Ho Tram by Fusion, giai đoạn 2 gồm 512 căn condotel và 63 căn villa, được thiết kế tinh tế và đẳng cấp để tất cả sản phẩm đều có tầm nhìn hướng biển. Không chỉ thừa hưởng các tiện ích sẵn có của khu phức hợp The Grand Ho Tram Strip, Ixora Ho Tram by Fusion còn hưởng lợi từ năng lực và kinh nghiệm khai thác công suất phòng hiệu quả của tập đoàn Lodgis đối với các thị trường nước ngoài.

Ixora Ho Tram by Fusion. (Ảnh phối cảnh)

Ngoài ra, hiệu ứng cộng hưởng từ lợi thế hạ tầng, môi trường sinh thái cùng chất lượng không gian và dịch vụ lưu trú được bảo chứng bởi các thương hiệu quốc tế khiến Ixora Ho Tram by Fusion gây được sự chú ý trên thị trường bất động sản cao cấp.

Theo các chuyên gia, giai đoạn 2023-2025 sẽ là khoảng thời gian chứng kiến sự bứt phá mạnh mẽ tại khu vực Bà Rịa-Vũng Tàu, nhất là khi cảng hàng không quốc tế Long Thành đi vào hoạt động.

