Hướng dẫn, hỗ trợ ứng dụng rút tiền qua thẻ cho các đối tượng bảo trợ xã hội.

Cách đây khoảng 3 năm, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội bắt đầu triển khai thí điểm chương trình chi trả chính sách trợ cấp xã hội không dùng tiền mặt cho các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn.

Để thực hiện chủ trương mới và khó này, một số địa phương huy động những người có trách nhiệm; trong đó, có các đoàn viên thanh niên thành thạo công nghệ cùng phối hợp với đơn vị dịch vụ chi trả qua thẻ như Viettel, Vietinbank, Bưu điện tỉnh...

Các bạn trẻ về tận cơ sở để tuyên truyền, hướng dẫn và hoàn thiện việc thu thập thông tin, cập nhật căn cước công dân, cài đặt, mở tài khoản, đăng nhập... cho đối tượng bảo trợ xã hội, người được ủy quyền có thể giao dịch thuận tiện.

Đến nay, tỷ lệ chi trả không dùng tiền mặt cho các đối tượng bảo trợ xã hội ở các địa phương tăng cao.

Mới đây, Đoàn Thanh niên Sở LĐ-TB&XH phối hợp với Tỉnh đoàn, đoàn cơ sở và đoàn các địa phương triển khai chương trình phục hồi di ảnh liệt sĩ.

Để hoàn thành nhiệm vụ ý nghĩa và thiêng liêng này, các đơn vị kêu gọi sự chung tay của các bạn đoàn viên có chuyên môn, rành về công nghệ phục hồi ảnh cũ, chỉnh sửa photoshop... tiến hành phục hồi, phục chế ảnh màu di ảnh các anh hùng liệt sĩ để trao tặng cho thân nhân.

Đó chỉ là một số hoạt động trong nhiều chương trình hành động của đoàn viên thanh niên trên địa bàn trong việc phát huy vai trò xung kích, tiên phong trong chuyển đổi số.

Đặc biệt, thanh niên ở nhiều đơn vị, địa phương tích cực tham gia hỗ trợ cộng đồng tiếp cận và sử dụng các dịch vụ số, nhất là nhóm dễ bị tổn thương như người cao tuổi, người khuyết tật, người dân ở vùng sâu, vùng xa.

Tuổi trẻ Công an tỉnh được đánh giá là lực lượng luôn xung kích đi đầu, có mặt trong mọi nhiệm vụ liên quan đến chuyển đổi số. Đơn cử, triển khai hệ thống mạng nội bộ, mạng diện rộng, hệ thống tổng đài điện thoại, bộ đàm kỹ thuật số...; chủ công vận hành hệ thống camera giám sát an ninh công cộng và trật tự an toàn giao thông; khai thác, sử dụng hiệu quả hình ảnh từ hệ thống camera của Trung tâm IOC tỉnh...

Thực hiện Đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh, thanh niên Công an tỉnh còn tổ chức hàng loạt hoạt động thiết thực.

Trong đó, thực hiện thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân và định danh điện tử; tổ chức tuyên truyền và hướng dẫn cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho hàng ngàn sinh viên, cán bộ, nhân viên, bệnh nhân và bà con ở vùng cao A Lưới...

Ngoài ra, lực lượng trẻ này còn xung kích trong tham gia tạo lập cơ sở dữ liệu để phục vụ nghiệp vụ an ninh, cảnh sát, xây dựng lực lượng cần được số hóa cũng như xây dựng các ứng dụng khai thác cơ sở dữ liệu phục vụ nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự.

Thanh niên là lực lượng nòng cốt trong thực hiện và tạo ra các sản phẩm công nghệ số.

Làm chủ công nghệ

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Hoàng Thị Thùy Linh cho biết, thực hiện Nghị quyết số 12 của Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, một trong những dấu ấn đặc biệt của tuổi trẻ trong ứng dụng công nghệ số đó là đoàn viên đã cùng tham gia vào Tổ công nghệ số cộng đồng tại các địa phương.

Đến nay, có 100% xã, phường, thị trấn đều có thành viên Tổ công nghệ số là Bí thư, Phó Bí thư Đoàn thanh niên. Năm 2023, Tỉnh đoàn đã phối hợp với Sở Thông tin - Truyền thông ra mắt nền tảng số “Đoàn Thanh niên” trên Hue-S.

Ứng dụng được xây dựng nhằm đưa dữ liệu cán bộ đoàn, đoàn viên trên địa bàn toàn tỉnh lên nền tảng số và kết nối, tăng tương tác trên ứng dụng Hue-S.

Thanh niên không chỉ là người dùng công nghệ mà còn là những người sáng tạo nội dung số, sử dụng thành thạo các nền tảng mạng xã hội.

Họ được xem là nguồn nhân lực chính trong các ngành công nghệ, là động lực thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ và phát triển kỹ năng số cho địa phương ở nhiều lĩnh vực.

TS. Lê Vũ Toàn, giảng viên chính Trường Kinh tế - Đại học Bách khoa Hà Nội cho rằng, trong bối cảnh chuyển đổi số, lượng thông tin lưu chuyển trên không gian mạng là khổng lồ, đôi khi khó phân biệt đúng sai.

Trong khi thanh niên lại được nhìn nhận là đối tượng dễ bị lôi kéo theo cả chiều tích cực và tiêu cực.

Theo TS. Toàn, đó cũng là lý do dễ hiểu khi hiện nay, đối mặt với môi trường số, kinh tế số, không ít thanh niên đang bị lợi dụng, kích động tham gia vào các hành vi gây rối, vi phạm pháp luật.

Hoặc, có nhiều người là nạn nhân của những hành vi lừa đảo... Do đó, trong bối cảnh đầy biến động của số hóa, mỗi thanh niên cần tỉnh táo, phải trang bị đầy đủ kiến thức để “miễn nhiễm” trước các luồng thông tin độc hại, không rõ nguồn gốc.

Nhận thức đúng và thay đổi thói quen tốt, nhạy bén, sáng tạo... là những tố chất cần trong mỗi đoàn viên, thanh niên để đồng hành tham gia vào quá trình thực hiện chuyển đổi số.

Để loại bỏ những mặt trái khi sử dụng các nền tảng số, ứng dụng số, nhiệm vụ của mỗi thanh niên là phải học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nhất là về công nghệ thông tin, ngoại ngữ để tạo dựng cho mình “bộ lọc” tốt.

Thanh niên còn phải liên tục cập nhật, trang bị kiến thức và hiểu biết về cách thức vận hành, luật lệ của nền kinh tế số, sở hữu trí tuệ, tham gia đổi mới sáng tạo để đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đất nước.

