Hành trình lan tỏa ý thức tham gia giao thông an toàn

Là hoạt động thường niên được tổ chức trên cả nước từ năm 2005, chương trình “Toyota cùng em học An toàn giao thông” đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của đông đảo giáo viên và học sinh tiểu học.

Từ tháng 12/2022, Toyota Việt Nam đã phối hợp với Bộ Giáo dục & Đào tạo, cùng sự hỗ trợ của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia tiếp tục triển khai Chương trình “Toyota cùng em học An toàn giao thông” lần thứ 18, năm học 2022 - 2023.

Chương trình đã được khởi động với cuộc thi cấp tỉnh được tổ chức vào tháng 12/2022 tại 6 tỉnh thành: Ninh Bình, Quảng Trị, Yên Bái, Phú Thọ, Hà Nam và Hòa Bình.

Ngày 4/3/2023, tại Nhà thi đấu Đa năng thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, cuộc thi cấp quốc gia đã diễn ra thành công với sự tham gia của 6 đội thi (60 thí sinh) xuất sắc nhất đại diện cho 6 tỉnh, dưới sự cổ vũ của hơn 900 em học sinh đến từ các trường tiểu học trên địa bàn thành phố Việt Trì.

Qua các phần thi: tìm hiểu kiến thức, trình diễn và thể hiện năng khiếu, vẽ tranh về chủ đề an toàn giao thông, 60 em học sinh đã có cơ hội thể hiện sự tự tin, tinh thần tập thể và khả năng sáng tạo, sự đầu từ cũng như thái độ nghiêm túc. Các tiết mục dự thi vui nhộn, gần gũi đã giúp tuyên truyền một cách nhẹ nhàng, dễ hiểu các thông tin có phần khô cứng về an toàn giao thông tới đông đảo các em học sinh.

Đội thi đến từ tỉnh Hà Nam mang tới chương trình tiểu phẩm hài hước, sâu sắc “Một ngày làm việc của Diêm Vương” với nội dung cô Cám vì muốn tới Hội nhanh chóng mà đi xe với tốc độ cao, phóng nhanh, vượt ẩu và đã gây tai nạn giao thông với các em học sinh đang đi trên đường. Sau khi xuống gặp Diêm Vương, Cám đã được tuyên truyền về luật tham gia giao thông an toàn. Thông qua hình ảnh nhân vật quen thuộc trong truyện cổ tích Việt Nam, các em nhỏ đã dễ dàng truyền tải được thông điệp “An toàn giao thông là hạnh phúc của mọi nhà”.

Đội thi Hà Nam trong tiểu phẩm “Một ngày làm việc của Diêm Vương”

Đội thi tỉnh Ninh Bình lại lựa chọn lồng ghép trò chơi dân gian với làn điệu hát chèo, thơ ca, hò vè, dân ca Thanh Hóa để tuyên truyền về việc tìm hiểu và thực hiện luật an toàn giao thông.

Ngoài ra, đội thi đến từ các tỉnh Hòa Bình, Yên Bái, Quảng Trị và Phú Thọ cũng mang đến các tiết mục ấn tượng, sáng tạo và được đầu tư công phu, đã thành công truyền tải những thông điệp ý nghĩa về an toàn giao thông.

Tiết mục “Chúng em với an toàn giao thông” của đội thi tỉnh Ninh Bình

Bên cạnh đó, chương trình cũng chuẩn bị một khu vực trò chơi riêng dành cho các bạn cổ động viên nhí được “học mà chơi, chơi mà học” thông qua các trò chơi đa dạng về chủ đề an toàn giao thông và nhận được nhiều phần quà hấp dẫn.

Sau vòng giao lưu quốc gia, Ban tổ chức đã chọn ra được 3 đội thi đại diện cho 3 tỉnh giành được thành tích xuất sắc nhất là Ninh Bình, Quảng Trị và Phú Thọ. Ngoài phần thưởng của chương trình, Toyota Việt Nam trao tặng cho 3 tỉnh 3 mô hình đảo giao thông an toàn, mỗi mô hình trị giá 100 triệu đồng nhằm hỗ trợ công tác giảng dạy an toàn giao thông tại các trường học thêm phần trực quan và sinh động.

Toyota Việt Nam nỗ lực góp phần vì một xã hội an toàn giao thông

Trong hành trình gần 30 năm hình thành và phát triển tại Việt Nam, Toyota trở thành một trong những thương hiệu được người Việt yêu mến, không chỉ bởi những mẫu xe chất lượng mà còn đến từ những đóng góp cho sự phát triển của xã hội Việt Nam.

Đại diện Toyota Việt Nam chia sẻ: “Với mong muốn mang đến cho khách hàng Việt giải pháp di chuyển toàn diện và an toàn hơn, Toyota không ngừng nâng cao công nghệ an toàn trên các mẫu xe. Cùng với đó, Toyota Việt Nam thường xuyên tổ chức các hoạt động ý nghĩa trong việc nâng cao kiến thức, ý thức, trách nhiệm khi tham gia giao thông hướng tới nhiều đối tượng trong cộng đồng như: chương trình "Người bạn đường", chương trình đào tạo lái xe an toàn Toyota dành cho cảnh sát giao thông; chương trình cải thiện an toàn giao thông phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông quốc gia dành cho cộng đồng và Chương trình Sáng kiến An toàn Giao thông Việt Nam phối hợp cùng Báo Dân Trí và Cục Cảnh sát giao thông.

Chương trình "Toyota cùng em học An toàn giao thông" được tổ chức thường niên từ năm 2005 trên 61/63 tỉnh thành đã trở thành hoạt động bổ ích cho giáo viên và học sinh các trường tiểu học trên khắp cả nước”.

Ông Keisuke Tokunaga - Giám đốc khối Bán hàng và Dịch vụ Toyota Việt Nam chia sẻ: "Toyota Việt Nam đặt an toàn giao thông là ưu tiên hàng đầu. Chúng tôi mong muốn mang đến niềm vui, hạnh phúc cho mọi người bằng các phương tiện di chuyển đồng thời nỗ lực trong việc giảm thiểu tác hại tai nạn giao thông".

Doãn Phong