Hơn 2.000 lượt người tham gia trải nghiệm dự án trung tâm mới The Global City

Sự kiện trải nghiệm tại trung tâm mới The Global City thu hút hơn 2.000 lượt người tham dự

Một trung tâm mới của thành phố đang dần hình thành

Ngay từ những ngày đầu hé lộ, thông tin về một khu đô thị mới sắp xuất hiện tại khu Đông TPHCM đã thu hút rất nhiều sự quan tâm từ đông đảo cộng đồng. Đáp ứng nhu cầu được “mắt thấy tai nghe" cho người dân và du khách, Masterise Homes thường xuyên có những hoạt động trải nghiệm đẳng cấp dành cho khách hàng, mô phỏng không khí sôi động tại một khu đô thị được định vị sẽ trở thành “Trung tâm thứ hai” của TP.HCM trong tương lai. Sự kiện đã tạo ấn tượng đẹp cho hơn 2.000 lượt khách tham gia với những màn trình diễn mãn nhãn và hoành tráng.

Sảnh đón tiếp được thiết kế mô tả khu vực công viên trung tâm của dự án The Global City với khu nhạc nước đẹp như mơ, nằm giữa hai bên những dãy nhà phố - biệt thự và cây xanh. Song song đó, còn có phần nhạc nước được thể hiện bằng video mô phỏng và hiệu ứng âm thanh ánh sáng bắt mắt.

Chiêm ngưỡng những màn trình diễn nhạc nước mãn nhãn

Theo phối cảnh, Vịnh Tình Yêu nằm ở phía tiếp giáp với sông Rạch Chiếc. Lấy cảm hứng từ những công trình nhạc nước nổi tiếng thế giới như Đài phun nước Dubai, Đài phun nước Bellagio tại Las Vegas, Đài phun nước Wealth tại Singapore…, khu nhạc nước trung tâm Vịnh Tình Yêu hứa hẹn trở thành biểu tượng cho sự thịnh vượng của đại đô thị, với tầm cỡ lớn bậc nhất Đông Nam Á.

Thiết kế sang trọng cùng với sự đón tiếp nồng hậu của những vũ công trong trang phục sắc màu sặc sỡ, tự tin trong vũ điệu carnival đã khiến khách tham quan ấn tượng, thích thú chụp hình lưu niệm và check-in.

Ngoài ra, khách hàng còn trải nghiệm vẽ chân dung đường phố, bất ngờ khi những nhân tượng chuyển động trong hóa trang giống như thật, "chill" với các món ăn, thức uống đặc sắc tại các quầy ẩm thực đa quốc gia, đa văn hóa, thể hiện chân thực mô hình phố ẩm thực Eten thuộc khu nhà phố Soho sầm uất.

“Đến sự kiện trải nghiệm đặc biệt của dự án The Global City là “đường một chiều” chỉ toàn điều thú vị", bạn Thu Hồng, một khách tham dự trong sự kiện chia sẻ

Trong phần chính của chương trình, sức sống sôi động và đầy năng lượng của dự án The Global City đã được mô phỏng qua phần trình diễn mãn nhãn của các vũ công chuyên nghiệp, hiệu ứng âm thanh - ánh sáng hiện đại trên nền hình ảnh phối cảnh, tiện ích của dự án. Xen kẽ phần trình diễn của các vũ công, chính là phần biểu diễn của ca sĩ Đoan Trang, ca sĩ Soobin Hoàng Sơn và chủ nhân của những hit đình đám hiện nay - ca sĩ Hoàng Thùy Linh - khuấy tung bầu không khí sôi động.

Sôi động, trẻ trung, rực rỡ với phần trình diễn của các ca sĩ khách mời

Khu nhà phố thương mại sôi động thu hút nhiều khách hàng và nhà đầu tư

Theo thông tin từ đại diện Masterise Homes, ngay từ khi hé lộ thông tin trên thị trường, dự án The Global City đã nhận được sự chú ý và quan tâm rất lớn của người dân thành phố lẫn giới đầu tư. Dự án được định hướng trở thành trung tâm mới của thành phố, một trung tâm mới không chỉ thu hút cư dân đến sinh sống, mà còn hấp dẫn với nhà đầu tư, doanh nghiệp với tiềm năng sinh lời vượt bậc từ khu nhà phố thương mại Soho.

Không bỏ qua một trải nghiệm nào tại sự kiện, chị Hồng Ngọc (Quận 1, TP.HCM) chia sẻ: “Đã tìm hiểu về dự án The Global City từ trước, tôi cảm thấy thu hút về thiết kế cảnh quan cũng như định hướng trở thành một một địa điểm mới, một trung tâm mới hiện đại hơn, rộng rãi hơn của chủ đầu tư dự án. Chúng ta sẽ không còn chen chúc vào các dịp cuối tuần hay lễ hội như ở trung tâm hiện tại khi dự án The Global City chính thức đi vào hoạt động. Tuy sự kiện chỉ là mô phỏng sự sôi động của khu phố Soho nhưng mình cảm thấy an tâm và tự tin khi lựa chọn nhà phố tại đây, một môi trường tốt để sinh sống, hoặc cho thuê hay kinh doanh cũng có lợi”.

Đại diện Masterise Homes chia sẻ về những điểm nổi bật của dự án

"Hiểu được nhu cầu và tâm lý của khách hàng, chúng tôi đã và sẽ tiếp tục mang đến những trải nghiệm chân thật nhất thông qua những sự kiện như thế này để khách hàng và nhà đầu tư có thể cảm nhận rõ nét hơn sự sôi động của một trung tâm mới trong tương lai, như những gì chúng tôi đã cam kết. Không chỉ sự kiện lần này, Masterise Homes sẽ tiếp tục mang đến nhiều sự kiện thú vị hơn nữa cho khách hàng. Đặc biệt, khi dự án dần hoàn thiện, chúng tôi sẽ tổ chức ngay tại vị trí đắc địa của dự án để không chỉ khách hàng mà cộng đồng được trải nghiệm, vui chơi, giải trí vào dịp cuối tuần hay ngày lễ”, đại diện Masterise Homes cho biết.

Theo thông tin từ chủ đầu tư, toàn bộ cảnh quan với 13ha cây xanh và tiện ích công cộng tai The Global City đang được ưu tiên thi công để hoàn thành vào quý I/2023. Trong đó, Vịnh Tình yêu và khu nhạc nước sẽ được đi vào hoạt động vào cuối năm nay, sớm trở thành điểm đến của người dân thành phố.

Tấn Tài