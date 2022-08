Vụ nữ sinh ở Ninh Thuận tử vong: Tài xế khai có nghe điện thoại lúc lái xe

Tại buổi họp báo, Thượng tá Hà Công Sơn - Phó Trưởng Công an TP Phan Rang - Tháp Chàm, thay mặt cho cơ quan điều tra thông tin về nội dung mà các phóng viên quan tâm, đặt câu hỏi.

Theo ông, hôm qua (1/8) công an mới biết có cuộc họp báo theo chỉ đạo của UBND tỉnh Ninh Thuận. Tối qua, nhận chỉ đạo họp báo, Công an thành phố đã có giấy mời ngay trong đêm gửi tới Cơ quan điều tra Hình sự Khu vực 3, thuộc Quân chủng Phòng không-Không quân, và điện thoại liên hệ trực tiếp Cơ quan điều tra Hình sự Khu vực 3, thuộc Quân chủng Phòng không-Không quân để mời tham dự họp báo. Tuy nhiên, cơ quan này thông tin lại do công việc đột xuất, nên không tham dự được.

Thượng tá Hà Công Sơn - Phó Trưởng Công an TP Phan Rang - Tháp Chàm

Theo Thượng tá Hà Công Sơn, sau tai nạn, đơn vị đã làm việc với tài xế Minh. Tài xế Minh khai, đang điều khiển ô tô và có nghe điện thoại, có kết nối với bluetooth, và khi rời xe thì cầm điện thoại. Trên xe có kết nối bluetooth và điện thoại.

Về tốc độ, sau tai nạn, đã rà soát camera, thu giữ hình ảnh camera. Còn về giám định tốc độ, ông Sơn cho biết, chưa giám định được, chưa có cơ quan nào giám định tốc độ.

Đối với trường hợp lái xe Hoàng Văn Minh, tại thời điểm xảy ra tai nạn đã đo nồng độ cồn qua hơi thở. Trường hợp vào bệnh viện mới lấy mẫu máu xét nghiệm. Tại thời điểm đó, tài xế không có nồng độ cồn. Hiện, sự việc đã được cơ quan điều tra hình sự khu vực 3 làm rõ, nên đơn vị đó sẽ thông báo kết luận.

Bước đầu, theo Thượng tá Hà Công Sơn, xác định tài xế Minh chuyển hướng chưa đảm bảo an toàn. Nữ sinh đi vào trong và đúng làn đường. Nhưng khi tài xế chuyển hướng không an toàn, dẫn tới tai nạn.