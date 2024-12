Ngày 31/12, Bộ VHTT&DL phối hợp với UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức họp báo công bố Năm Du lịch quốc gia và Festival Huế năm 2025.

Năm Du lịch quốc gia - Huế 2025 là sự kiện văn hóa, kinh tế, xã hội và du lịch tiêu biểu quy mô quốc gia và tầm quốc tế kết hợp với Festival Huế 2025, gắn với kỷ niệm 50 năm giải phóng tỉnh Thừa Thiên Huế và hưởng ứng, chào mừng Huế trở thành thành phố trực thuộc trung ương.

Năm 2025 lần thứ 2 Huế đăng cai tổ chức sự kiện Năm Du lịch quốc gia.

Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: NH

Tại buổi họp báo, ông Nguyễn Trùng Khánh - Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam chia sẻ, với địa thế chính trị - kinh tế quan trọng, nằm trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, là cửa ngõ của tuyến hành lang kinh tế Đông - Tây và là điểm kết nối trong hành trình “Con đường Di sản miền Trung”, Huế được lựa chọn là điểm đến yêu thích của du khách trong và ngoài nước.

Năm 2024, du lịch cố đô đón hơn 3,9 triệu lượt khách, tăng gần 22% so với năm 2023. Trong đó, có gần 1,45 triệu lượt khách quốc tế, tăng gần 17% so với năm 2023, có 2,5 triệu lượt khách nội địa, tăng 25% so với năm 2023. Doanh thu từ du lịch ước đạt 7.900 tỷ đồng, tăng gần 20% so với năm 2023.

Theo ban tổ chức, các hoạt động tổ chức trong khuôn khổ Năm Du lịch quốc gia và Festival Huế năm 2025 sẽ tập trung vào 4 nhóm chương trình chính gồm: Lễ hội mùa xuân “Xuân Cố đô”, Lễ hội mùa hạ “Kinh thành tỏa sáng”, Lễ hội mùa thu “Huế vào Thu”, Lễ hội mùa đông “Mùa đông xứ Huế” với hơn 170 sự kiện cấp quốc gia, cấp tỉnh...

Năm 2025, ngành du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế kỳ vọng sẽ thu hút khoảng 5 triệu lượt khách. Ảnh: Hoàng Lê

Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế nhận định, với các hoạt động, sự kiện được tổ chức trong Năm Du lịch quốc gia và Festival Huế năm 2025, Huế kỳ vọng sẽ thu hút khoảng 4,8 - 5 triệu lượt khách du lịch. Trong đó khách quốc tế chiếm khoảng 38 - 40% tổng lượt khách. Thành phố Huế cũng kỳ vọng với lượt khách như vậy, ngành du lịch sẽ đạt doanh thu trên 11.000 tỷ đồng...

Việc tổ chức các hoạt động được kỳ vọng là cú hích quan trọng giúp cho kinh tế, xã hội nói chung và du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế nói riêng khởi sắc; tạo điều kiện thu hút các nguồn lực trong đầu tư phát triển, xây dựng các sản phẩm mới, hấp dẫn; góp phần tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2025 và những năm tiếp theo.