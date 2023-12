{"article":{"id":"2225098","title":"Văn Lâm mắc sai lầm, Bình Định thua 2-3 Thanh Hóa","description":"Thủ thành Đặng Văn Lâm mắc sai lầm nghiêm trọng trong thất bại 2-3 của Quy Nhơn Bình Định trước Đông Á Thanh Hóa, ở vòng 5 Night Wolf V-League, tối 9/12.","contentObject":"<p><a href=\"https://vietnamnet.vn/binh-dinh-tag12198069753131233001.html\" target=\"_blank\">Quy Nhơn Bình Định</a> tiếp đón Đông Á Thanh Hóa với mục tiêu giành trọn 3 điểm. Tuy nhiên, quyết tâm của đội chủ nhà sớm bị \"dội gáo nước lạnh”.</p>

<p>Phút thứ 4, ngay ở pha tấn công đầu tiên của các cầu thủ đến từ xứ Thanh, Doãn Ngọc Tân tung cú vuốt bóng từ cánh trái hướng về phía cầu môn đội chủ nhà. </p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/van-lam-binh-dinh-1051.jpg?width=768&s=KkmEF-1X_Q6hPKv4ycTNCQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/van-lam-binh-dinh-1051.jpg?width=1024&s=KEd6EV93bZx3t6TrUd26hg\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/van-lam-binh-dinh-1051.jpg?width=0&s=DQA_PeA3WWkuz1G5xsDI7w\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/van-lam-binh-dinh-1051.jpg?width=768&s=KkmEF-1X_Q6hPKv4ycTNCQ\" alt=\"van lam binh dinh.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/van-lam-binh-dinh-1051.jpg?width=260&s=TyDn5_SS4YYdUMeXCgdHYA\"></picture>

<figcaption>Văn Lâm mắc sai lầm chết người. Ảnh: QNBĐ</figcaption>

</figure>

<p>Thủ thành <a href=\"https://vietnamnet.vn/van-lam-tag468163947175005955.html\" target=\"_blank\">Đặng Văn Lâm</a> có lẽ chủ động bắt dính nhưng trái bóng vuột qua tay rồi bay vào lưới, khiến Bình Định chịu bàn thua sớm. </p>

<p>Đến phút 27, Rimario Allando Gordon kết thúc buộc thủ thành số 1 ĐT Việt Nam phải vào lưới nhặt bóng lần thứ hai.</p>

<p>Tỷ số là 3-0 dành cho các cầu thủ Thanh Hóa khi Lâm Ti Phông tỏa sáng, đánh bại Văn Lâm ở phút 64.</p>

<p>Không chấp nhận buông xuôi, các cầu thủ Bình Định có bàn rút ngắn cách biệt chỉ sau đó hai phút. Alan Sebastiao Alexandre là người thắp lên hi vọng cho đội chủ sân Quy Nhơn.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/binh-dinh-vs-thanh-hoa-1052.jpg?width=768&s=Can4HBgM_bum30N7KD_P9w\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/binh-dinh-vs-thanh-hoa-1052.jpg?width=1024&s=6-puwSDRVVsOGHzIeVs71A\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/binh-dinh-vs-thanh-hoa-1052.jpg?width=0&s=hNKEegnAHfbVQC5KZfLFWA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/binh-dinh-vs-thanh-hoa-1052.jpg?width=768&s=Can4HBgM_bum30N7KD_P9w\" alt=\"binh dinh vs thanh hoa.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/binh-dinh-vs-thanh-hoa-1052.jpg?width=260&s=VOQQKkZYRU2CxZeKNdv4kw\"></picture>

<figcaption>Alan Sebastiao Alexandre ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3 cho Quy Nhơn Bình Định. Ảnh: QNBĐ</figcaption>

</figure>

<p>Không lâu sau đó, đến lượt Đỗ Thanh Thịnh dứt điểm quyết đoán, đánh bại Thanh Diệp mang về bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3.</p>

<p>Quãng thời gian còn lại, hai đội tạo ra thêm một vào cơ hội nữa nhưng không có bàn thắng nào được ghi thêm.</p>

<p>Thắng trận kịch tính 3-2, <a href=\"https://vietnamnet.vn/thanh-hoa-tag4892549267097417512.html\" target=\"_blank\">Thanh Hóa</a> có được 11 điểm đển vươn lên chiếm ngôi nhì bảng, kém Thép xanh Nam Định chỉ 2 điểm. Bởi ở trận đấu cùng giờ, thầy trò HLV Vũ Hồng Việt hòa kịch tính 2-2 trước CA Hà Nội.</p>

