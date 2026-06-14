KẾT QUẢ U19 ĐÔNG NAM Á 2026
Ngày Giờ Vòng đấu Trận đấu Kênh trực tiếp
13/06 16:00 Tranh hạng 3 U19 Indonesia 1-0 U19 Campuchia TV360
13/06 20:15 Chung kết U19 Thái Lan 0-2 U19 Australia TV360

KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ HÔM NAY
Ngày Giờ Trận đấu Kênh trực tiếp
Chung kết Cúp quốc gia 2025/26
14/06 18:00 Ninh Bình vs CA TPHCM FPT Play, VTV7, HTV Thể thao, MyTV, TV360, SCTV

Kết quả World Cup hôm nay
Bảng Ngày Giờ Mã trận Trận đấu Kênh trực tiếp
B 14/06 02:00 Trận 5 Qatar 1-1 Thụy Sĩ VTV3, VTV10, VTV6
C 14/06 05:00 Trận 6 Brazil vs Ma Rốc VTV3, VTV6
C 14/06 08:00 Trận 7 Haiti vs Scotland VTV3, VTV6
D 14/06 11:00 Trận 8 Úc vs Thổ Nhĩ Kỳ VTV3, VTV6
E 15/06 00:00 Trận 9 Đức vs Curacao VTV3, VTV10, VTV6
F 15/06 03:00 Trận 10 Hà Lan vs Nhật Bản VTV3, VTV10, VTV6
E 15/06 06:00 Trận 11 Bờ Biển Ngà vs Ecuador VTV3, VTV6
F 15/06 09:00 Trận 12 Thụy Điển vs Tunisia VTV3, VTV6

Video bàn thắng Canada 1-1 Bosnia & Herzegovina (nguồn: VTV)