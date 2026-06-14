Lịch thi đấu của Argentina tại World Cup 2026 - VietNamNet cập nhật nhanh lịch thi đấu của Argentina thuộc bảng J tại World Cup 2026 đầy đủ và chính xác nhất.
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KẾT QUẢ U19 ĐÔNG NAM Á 2026
|Ngày
|Giờ
|Vòng đấu
|Trận đấu
|Kênh trực tiếp
|13/06
|16:00
|Tranh hạng 3
|U19 Indonesia 1-0 U19 Campuchia
|TV360
|13/06
|20:15
|Chung kết
|U19 Thái Lan 0-2 U19 Australia
|TV360
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KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ HÔM NAY
|Ngày
|Giờ
|Trận đấu
|Kênh trực tiếp
|Chung kết Cúp quốc gia 2025/26
|14/06
|18:00
|Ninh Bình vs CA TPHCM
|FPT Play, VTV7, HTV Thể thao, MyTV, TV360, SCTV
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Kết quả World Cup hôm nay
|Bảng
|Ngày
|Giờ
|Mã trận
|Trận đấu
|Kênh trực tiếp
|B
|14/06
|02:00
|Trận 5
|Qatar 1-1 Thụy Sĩ
|VTV3, VTV10, VTV6
|C
|14/06
|05:00
|Trận 6
|Brazil vs Ma Rốc
|VTV3, VTV6
|C
|14/06
|08:00
|Trận 7
|Haiti vs Scotland
|VTV3, VTV6
|D
|14/06
|11:00
|Trận 8
|Úc vs Thổ Nhĩ Kỳ
|VTV3, VTV6
|E
|15/06
|00:00
|Trận 9
|Đức vs Curacao
|VTV3, VTV10, VTV6
|F
|15/06
|03:00
|Trận 10
|Hà Lan vs Nhật Bản
|VTV3, VTV10, VTV6
|E
|15/06
|06:00
|Trận 11
|Bờ Biển Ngà vs Ecuador
|VTV3, VTV6
|F
|15/06
|09:00
|Trận 12
|Thụy Điển vs Tunisia
|VTV3, VTV6
Video bàn thắng Canada 1-1 Bosnia & Herzegovina (nguồn: VTV)
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