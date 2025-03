Trực tiếp bóng đá Australia vs Indonesia: Chờ màn ra mắt của Patrick Kluivert Trực tiếp bóng đá Australia vs Indonesia, thuộc lượt trận thứ 7 bảng C vòng loại thứ 3 World Cup 2026 khu vực châu Á, 16h10 hôm nay (20/3).

U22 Việt Nam tuột chiến thắng tiếc nuối trước U22 Hàn Quốc. Ảnh: AFC

Ghi bàn:

U22 Việt Nam: Thanh Nhàn (52')

U22 Hàn Quốc: (90'+1)

Đội hình xuất phát U22 Việt Nam vs U22 Hàn Quốc

U22 Việt Nam: Văn Bình, Văn Hà, Hiếu Minh, Nhật Minh, Hồng Phúc, Viktor Lê, Xuân Bắc, Phi Hoàng, Thanh Nhàn, Quốc Việt, Văn Trường

U22 Hàn Quốc: Lim Jun Sub, Moon Hyun Ho, Cha Jun Young, Choi Woo Jin, Lee Jung Yu, Kim Ju Chan, Hwang In Taek, Son Seung Beom, Hwang Do Yun, Kim Jeong Hyeon, Jeong Jae Sang