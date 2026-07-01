Vòng knock-out World Cup 2026 chính thức khởi tranh với 16 cặp đấu hấp dẫn, được VTV, TV360, FPT Play tường thuật trực tiếp.
Vòng knock-out World Cup 2026 đã xác định đủ 32 đội và 16 cặp đấu, với nhiều màn so tài hấp dẫn được VTV tường thuật trực tiếp từ ngày 29/6 đến 4/7.
Lịch thi đấu World Cup 2026 - VietNamNet cập nhật lịch thi đấu VCK World Cup 2026, được tổ chức tại Mỹ, Mexico và Canada, nhanh, đầy đủ và chính xác.
Lịch thi đấu World Cup 2026 - VietNamNet cập nhật lịch thi đấu vòng knock-out 32 đội World Cup 2026, nhanh, đầy đủ và chính xác.
Nhiều fan hâm mộ hoài nghi rằng, nhánh đấu World Cup 2026 đã được FIFA "sắp đặt", nhằm tạo điều kiện để Lionel Messi cùng Argentina thẳng tiến đến chung kết.