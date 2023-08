Bắc Nha Trang - giao lộ quốc tế mới cho du khách trong và ngoài nước

Sau nhiều hoạt động kích cầu du lịch đặc sắc, ấn tượng như Festival Biển Nha Trang 2023 và chương trình liên kết phát triển thương hiệu du lịch Việt Nam qua điện ảnh năm 2023, du lịch Nha Trang, Khánh Hòa đã đạt được những kết quả tích cực trong 6 tháng đầu năm. Tổng lượt khách lưu trú đạt trên 2,78 triệu lượt khách, tăng 165,3% so với cùng kỳ, trong đó khách quốc tế tăng gấp 17,6 lần và khách nội địa tăng 99,3% so với cùng kỳ. Doanh thu du lịch ước đạt khoảng 12.565,7 tỷ đồng, tăng 126,2% so với cùng kỳ.

Đặc biệt, khu vực Bắc Nha Trang đang trở thành điểm đến mới của Nha Trang - Khánh Hòa với những sản phẩm du lịch mới mẻ, khác biệt và hấp dẫn. Tiêu biểu phải kể đến dự án phức hợp nghỉ dưỡng - nghệ thuật - giải trí Vega City Nha Trang với nhà hát Đó cùng show diễn “Life Puppets - Rối mơ” đã trở thành điểm đến cực xịn của khách du lịch trong và ngoài nước.

Tính từ thời điểm vận hành vào tháng 4/2023, nhà hát Đó đã chào đón hàng nghìn lượt khách đến xem “Rối mơ” - show diễn cách tân rối Việt đặc sắc tại thành phố biển. Bên cạnh đó, khu vực trung tâm mua sắm Vega Continental Shopping Plaza với 168 căn shophouse được thiết kế theo phong cách đa châu lục cũng trở thành điểm checkin được lan tỏa mạnh mẽ khắp mạng xã hội.

Vega City Nha Trang hứa hẹn trở thành một “giao lộ quốc tế” sôi động với thương hiệu cao cấp nhất của Meliá Hotels International như khu nghỉ dưỡng 6 sao Gran Meliá Nha Trang và mới đây nhất là tòa khách sạn cao cấp sát biển Meliá Nha Trang. Nằm trong hệ sinh thái các khách sạn cao cấp của Meliá Hotels & Resorts - thương hiệu có độ nhận diện cao nhất của Meliá Hotels International với 65 năm lịch sử, sở hữu số lượng 7.000 phòng tại Việt Nam cùng tỷ lệ lấp đầy 71% đáng mơ ước, Meliá Nha Trang được kỳ vọng trở thành tòa khách sạn thượng hạng bậc nhất của Nha Trang nói riêng và Việt Nam nói chung.

Meliá Nha Trang - khách sạn 5 sao quốc tế sát biển cao cấp bậc nhất Nha Trang

Nằm tại trung tâm của “thành phố ánh sáng và nghệ thuật” Vega City Nha Trang, Meliá Nha Trang đáp ứng đầy đủ các yêu cầu một khách sạn 5 sao quốc tế cần có với diện tích phòng tối thiểu là 38,2m², thiết bị khách sạn đến từ các thương hiệu đẳng cấp thế giới như Minotti (Ý), Porcelanosa (Tây Ban Nha)…

Đặc biệt, Meliá Nha Trang dành tới 8 tầng cho các tiện ích, gồm nhà hàng cao cấp, phòng tiệc có kích thước rộng gần 700m2, bể bơi và pool bar, rooftop bar, spa, gym, khu vui chơi trẻ em, phòng hội nghị…, đảm bảo mang đến dịch vụ lưu trú tiện nghi, trọn vẹn cho du khách.

Với vị trí đắc địa “lưng tựa núi - mặt hướng biển”, các phòng tại Meliá Nha Trang đều có được tầm nhìn view hướng núi thoáng đãng hoặc ôm trọn đại dương bao la của 1 trong Top 30 vịnh biển đẹp nhất hành tinh, mang đến những trải nghiệm nghỉ dưỡng đẳng cấp hiếm có tại Nha Trang, Khánh Hòa. Từ Meliá Nha Trang, du khách cũng có thể dễ dàng di chuyển đến trung tâm thành phố hay khám phá các điểm đến du lịch nổi tiếng của Nha Trang như Tháp bà Ponagar, Bảo tàng Hải dương học, chùa Long Sơn…

Đặc biệt, Meliá Nha Trang còn mang lại cho du khách những trải nghiệm xứng tầm, đẳng cấp quốc tế khi được tận hưởng hệ thống 99 tiện ích của quần thể phức hợp Vega City Nha Trang. Bên cạnh Nhà hát Đó và show diễn “Life Puppets - Rối mơ” mang giá trị văn hóa bản địa sâu sắc, du khách có thể tận hưởng thế giới ẩm thực tại nhà hàng Tây Ban Nha cao cấp Hispania - nhà hàng được dẫn dắt bởi đầu bếp đạt sao Michelin hay hơn 20 nhà hàng đa phong cách dọc 2km bờ biển; hòa mình vào thiên nhiên tại công viên san hô Vạn San Đảo - nơi nuôi dưỡng và bảo tồn hệ san hô quý hiếm với quy mô lên tới 20ha mặt nước biển; thỏa sức giải trí tại công viên vui chơi Vasada quy mô lên tới 3.200m2 mặt nước hay câu lạc bộ biển Azure Beach (beach club) và Attiko (high energy lounge) được vận hành bởi tập đoàn Sunset Hospitality Group từ Dubai; ngắm nhìn vịnh biển trên du thuyền 5 sao cao cấp Vega Yacht…

