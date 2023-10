Ngày 10/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Võ Thanh Hòa (27 tuổi, ngụ xã Phước Thạnh, TP Mỹ Tho) để điều tra hành vi “Cướp tài sản”. Hòa là bị can dùng súng tự chế xông vào cướp ngân hàng ở TP Mỹ Tho.

Công an lấy lời khai của bị can Võ Thanh Hòa. Ảnh: Công an Tiền Giang

Theo cơ quan công an, bị can Hòa có tiền án 5 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”, ra tù tháng 4/2018. Thanh niên này là đối tượng sử dụng ma túy, đang thuộc diện quản lý của xã.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 13h35 ngày 25/9, bị can Hòa đeo khẩu trang, đội mũ bảo hiểm, mang túi xách đi xe máy đến Phòng giao dịch Ngân hàng Agribank chi nhánh Trung An (thuộc ấp Bình Tạo, xã Trung An, TP. Mỹ Tho). Bị can Hòa cầm súng tự chế uy hiếp giao dịch viên nhằm mục đích cướp tiền.

Nhân viên ngân hàng cho hết tiền vào két sắt khóa lại. Người của ngân hàng yêu cầu Hòa vào kho để lấy tiền nhưng anh ta không đồng ý.

Nhân viên ngân hàng chạy vào kho chốt cửa, cố thủ bên trong. Do đó, bị can Hòa không cướp được tiền của ngân hàng. Nhân viên ngân hàng nhấn còi báo động khẩn cấp có kết nối với Trung tâm Cảnh sát 113.

Nhân viên ngân hàng cũng hô lớn và gọi điện thoại cho công an. Các chiến sĩ cảnh sát cơ động, vệ sĩ bảo vệ đã vận động, kêu gọi Hòa bỏ vũ khí để đảm bảo an toàn cho nhân viên và người dân đến giao dịch. Sau đó Hòa bỏ súng tự chế lại rồi lên xe máy tẩu thoát.

Công an Tiền Giang khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera để truy bắt nghi phạm. Sau 48 giờ từ khi vụ việc xảy ra, Công an Tiền Giang đã phối hợp với các cục nghiệp vụ Bộ Công an bắt giữ Võ Thanh Hòa. Bước đầu, Hòa đã khai nhận hành vi phạm tội.