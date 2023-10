Nhà xe Thành Bưởi 8 lần bị Công an Đồng Nai xử phạt quá tốc độ Từ đầu năm 2023 đến nay, Công an tỉnh Đồng Nai đã 8 lần xử phạt các tài xế của nhà xe Thành Bưởi vi phạm về tốc độ. Đây là vụ thứ hai liên quan xe khách Thành Bưởi gây tai nạn trên quốc lộ 20. Trước đó, trong tháng 7, trên quốc lộ 20 xảy ra vụ tai nạn giao thông do lái xe của nhà xe Thành Bưởi vượt trái, chạy qua phần đường ngược lại tông vào xe máy làm 2 người chết.