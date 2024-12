Chiều 4/12, trao đổi với PV, lãnh đạo Công an TP Hải Phòng cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can liên quan đến vụ đưa và nhận hối lộ tại Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng.

Cụ thể, Phạm Hồng Cường, Trưởng phòng Thủ tục tàu thuyền của Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng và Phạm Mạnh Trường (nhân viên phòng này) bị khởi tố để điều tra về tội Nhận hối lộ.

Lương Đăng Dương (chủ phương tiện tàu thuyền) bị khởi tố để điều tra về tội Đưa hối lộ; Trần Công Tùng (chủ phương tiện tàu thuyền) bị khởi tố để điều tra về tội Môi giới hối lộ.

Trụ sở Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng.

Theo thông tin ban đầu, Tùng và Dương có đặt vấn đề với Trường để các tàu do công ty của hai người này làm đại lý được qua cảng khi tàu quá tải hoặc chưa được phép qua luồng, lạch.

Khi được cấp trên là Cường đồng ý, Trường đã đưa ra các mức, đối với tàu qua luồng phải nộp 300.000 đồng đến 1 triệu đồng; đối với các tàu sắp xếp vị trí neo đậu thuận lợi phải nộp 1,5 triệu đồng; đối với các tàu quá tải trọng được vào cảng phải nộp 5 triệu đồng.

Từ tháng 1/2023 đến tháng 6/2024, Tùng đưa cho Trường tổng số tiền 561 triệu đồng. Từ tháng 1/2024 đến tháng 6/2024, Dương đã đưa Trường tổng số tiền hơn 219 triệu đồng.

Ngoài ra, Trường còn trực tiếp nhận từ các doanh nghiệp, chủ phương tiện qua tài khoản cá nhân số tiền hơn 55 triệu đồng.

Trước đó, cuối tháng 6, Công an TP Hải Phòng đã bắt 4 đối tượng trên. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý theo quy định.