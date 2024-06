Chiều 27/6, nguồn tin riêng của PV VietNamNet cho biết, Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế và chức vụ (Công an TP Hải Phòng) đã bắt giữ ông Phạm Hồng C., 42 tuổi, đang giữ chức vụ Trưởng phòng Thủ tục tàu thuyền thuộc Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng. Ngoài ông Phạm Hồng C., 1 chuyên viên khác có tên là Tr. cũng bị bắt giữ để điều tra.

Công an và Viện kiểm sát có mặt tại trụ sở Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng. Ảnh: Thu Hằng

Trước đó, ngày 25/6, nhiều cán bộ Công an TP Hải Phòng và cán bộ Viện kiểm sát nhân dân đã có mặt tại trụ sở làm việc của Cảng vụ Hàng hải, địa chỉ tại số 1 Minh Khai (quận Hồng Bàng) để thực hiện lệnh khám xét nơi làm việc của 2 cá nhân nêu trên. Việc bắt giữ ông C. và ông Tr. cũng được tiến hành trong buổi sáng ngày 25/6.

Ông C. và ông Tr. bị bắt là để phục vụ điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ, có dấu hiệu làm trái để cấp lệnh cho các tàu ra, vào các cảng ở Hải Phòng.

Được biết, Phòng Thủ tục tàu thuyền là bộ phận chuyên môn nghiệp vụ tham mưu giúp việc cho Giám đốc thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về việc cấp phép, điều động cho tàu thuyền đến, đi, hoạt động tại cảng biển.