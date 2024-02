Ngày 11/2 (mùng 2 Tết), Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Trương Văn Út (46 tuổi, quê Cà Mau) để điều tra về hành vi “Giết người”. Bị can Út là nghi phạm sát hại vợ rồi phân xác gây xôn xao dư luận.

Bị can Trương Văn Út tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an Vĩnh Long)

Theo điều tra ban đầu, nghi phạm Út và bà T.T.D. (62 tuổi, ngụ quận 1, TP.HCM) quen nhau qua mạng xã hội từ tháng 4/2023. Đến tháng 9 cùng năm, cả hai đăng ký kết hôn. Bị can Út và bà D. thuê nhà trọ tại ấp Mỹ Phú 4, xã Mỹ Thạnh Trung, huyện Tam Bình (tỉnh Vĩnh Long) để mở cơ sở kinh doanh chậu kiểng.

Thời gian gần đây, Út phát hiện bà D. quen biết với nhiều người đàn ông trên mạng xã hội. Tối 1/2, Út và bà D. xảy ra cự cãi dẫn đến ẩu đả. Út dùng kéo đâm chết vợ, sau đó dùng dao bầu phân xác và ném xuống sông sau nhà.

Khoảng 5h ngày 7/2, người dân phát hiện phần thi thể trôi trên sông Kênh Xáng (ấp Mỹ Phú 4, xã Mỹ Thạnh Trung) nên trình báo Công an huyện Tam Bình. Công an huyện Tam Bình khám nghiệm hiện trường và truy tìm các phần còn lại của cơ thể người.

Sau đó, lực lượng chức năng và người dân phát hiện thêm nhiều phần thi thể đang phân hủy trôi trên kênh Lung Chuối (Mỹ Phú 3, xã Mỹ Thạnh Trung) và nhánh sông Măng (thị trấn Tam Bình, huyện Tam Bình).

Ban Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long xác định đây là vụ việc nghi vấn có dấu hiệu tội phạm giết người, nên chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với Công an huyện Tam Bình khẩn trương tiến hành xác minh, làm rõ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã xác định nạn nhân là bà T.T.D. Đồng thời, công an phát hiện nghi phạm Út đã rời khỏi nơi tạm trú nên tiến hành truy bắt.

Đến khoảng 10h20 ngày 9/2, các lực lượng thuộc Công an tỉnh Vĩnh Long và Công an tỉnh Bến Tre bắt giữ nghi phạm Út khi đối tượng đang trên đường lẩn trốn.

Qua làm việc, Út đã thừa nhận toàn bộ hành vi giết người, phân xác phi tang. Cơ quan công an cũng đã thu giữ 1 cây kéo và 3 con dao mà Út sử dụng để gây án.

Bộ Công an khen thưởng đối với lực lượng phá án

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an đã quyết định khen thưởng đối với các lực lượng phá án, gồm: Phòng Cảnh sát hình sự, Công an huyện Tam Bình (thuộc Công an tỉnh Vĩnh Long) và Phòng Kỹ thuật hình sự, Phòng Hồ sơ nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an huyện Châu Thành (Công an tỉnh Bến Tre).

Khen thưởng lực lượng phá án. (Ảnh: Công an Vĩnh Long)

Bộ Công an đánh giá, đây là thành tích xuất sắc, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, quyết tâm tấn công tội phạm trong những ngày cận Tết, sự sắc bén về nghiệp vụ của Công an tỉnh Vĩnh Long và sự phối hợp tích cực, hiệu quả của Công an tỉnh Bến Tre trong triển khai chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an về thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Kết quả điều tra, khám phá vụ án, bắt giữ đối tượng gây án đã góp phần ổn định tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn, răn đe, phòng ngừa tội phạm và củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng Công an nhân dân.

Với thành tích xuất sắc trong điều tra, khám phá nhanh vụ án, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long đã quyết định tặng Bằng khen cho 2 tập thể và 2 cá nhân. Ban Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long đã tặng giấy khen cho 4 tập thể và 10 cá nhân.