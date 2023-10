Sáng nay (31/10), Cơ quan CSĐT Công an huyện Cát Hải, TP Hải Phòng cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam bị can để điều tra hành vi 'Gây rối trật tự công cộng" đối với nhóm đối tượng đua xe trên địa bàn.

Cụ thể, đối tượng bị khởi tố là Nguyễn Văn Tuấn (SN 1994, trú tại Thôn Tráng Việt, xã Tráng Việt, Mê Linh, Hà Nội) và Đinh Văn Anh (SN 1997, trú tại Thôn Sảo Hạ, xã Quang Lãng, Phú Xuyên, Hà Nội).

Hành vi bốc đầu của nhóm thanh niên tại Cát Hải.

Như đã thông tin, ngày 9//2023, trên các tuyến đường Tân Vũ - Lạch Huyện (đảo Cát Hải), đường 356 (đảo Cát Bà) thuộc huyện Cát Hải, TP Hải Phòng, 1 nhóm thanh niên điều khiển xe mô tô phân khối lớn chạy với tốc độ cao, ôm cua, bốc đầu rồi đăng tải video lên mạng xã hội; gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông, ảnh hưởng tiêu cực đến xã hội.

Sau khi VietNamNet đăng tải, lãnh đạo Công an TP Hải Phòng đã chỉ đạo Công an huyện Cát Hải, Phòng CSGT tập trung vào cuộc xác minh, khẩn trương truy tìm nhóm đối tượng trên.