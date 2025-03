Tới nay, đã hơn một tháng từ khi ồn ào quảng cáo thực phẩm bổ sung Kera “một viên kẹo bằng đĩa rau” của Quang Linh Vlogs xảy ra. Các nhân vật nổi tiếng, có sức ảnh hưởng xã hội như Quang Linh Vlogs, Hằng "Du Mục" hay Hoa hậu Thùy Tiên tham gia quảng cáo sản phẩm này, đã chính thức xin lỗi và bị cơ quan chức năng xử phạt, nhắc nhở.

Những người tham gia quảng cáo "lố" kẹo rau củ Kera cũng đã lên tiếng xin lỗi. Ảnh: Võ Thu

Việc thanh kiểm tra đã tiến hành và kết quả bước đầu được công bố. Tuy nhiên, câu hỏi then chốt “trong kẹo rau củ Kera có chất xơ hay không” vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng, rõ ràng.

Kẹo rau củ Kera có chứa chất xơ hay không, hàm lượng là bao nhiêu?

Sau khi có yêu cầu từ Cục An toàn thực phẩm ngày 6/3, Sở An toàn thực phẩm TPHCM và Sở Y tế Đắk Lắk đã kiểm tra và lấy mẫu sản phẩm kẹo rau củ Kera gửi Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia (thuộc Bộ Y tế) để kiểm nghiệm.

Sau gần 2 tuần, ngày 19/3, kết quả ban đầu đã được Viện này gửi báo cáo về Cục An toàn thực phẩm và hai Sở đã gửi mẫu.

Trong bản tin công khai, Cục An toàn thực phẩm cho biết, đã yêu cầu Viện kiểm nghiệm thêm một số chất và chỉ tiêu an toàn. Kết quả ban đầu cho thấy các chỉ tiêu về hàm lượng đạm, đường, chất béo, năng lượng tổng cơ bản phù hợp với bản tự công bố của sản phẩm. Các chỉ tiêu an toàn về vi sinh vật, nấm, kim loại nặng..., đều không phát hiện hoặc nằm trong giới hạn an toàn.

Tuy nhiên, Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia cũng đã phát hiện sản phẩm có chứa Sorbitol - một chất tạo ngọt - với hàm lượng 33,4g/100g nhưng không ghi trên nhãn sản phẩm theo quy định.

Tuy nhiên, câu hỏi then chốt nhất là "kẹo rau củ Kera có chứa chất xơ hay không, hàm lượng là bao nhiêu" không được lãnh đạo Cục An toàn thực phẩm thông tin khi trả lời truyền thông cũng như nêu bản tin thông báo vào chiều 20/3.

Trong khi đó, lãnh đạo Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia từ chối trả lời câu hỏi của VietNamNet về việc “đơn vị có thực hiện kiểm nghiệm tìm chất xơ trong mẫu kẹo rau củ Kera hay không” do “mọi thông tin đã được báo cáo Cục An toàn thực phẩm”.

Đơn vị gửi mẫu có "đặt hàng" kiểm nghiệm thành phần chất xơ trong kẹo rau Kera?

Đáng nói, ngày 21/3, lại có thêm thông tin không kiểm định thành phần chất xơ trong kẹo rau Kera, vì trong bảng tự công bố hàm lượng của sản phẩm không có chỉ tiêu về chất xơ.

Sản phẩm kẹo rau củ Kera. Ảnh: Kera Vietnam

Theo tìm hiểu của PV VietNamNet từ chuyên gia kiểm nghiệm thực phẩm, việc phòng kiểm nghiệm thực hiện kiểm nghiệm các nội dung nào (ví dụ thành phần, hàm lượng, các chỉ tiêu an toàn…) trong một mẫu sản phẩm là do yêu cầu của khách hàng (cơ quan điều tra, cơ quan chức năng, cá nhân, đơn vị…) gửi mẫu và năng lực đáp ứng của phòng kiểm nghiệm. Kết quả trả lời của phòng kiểm nghiệm cũng trả lời theo “đơn đặt hàng” này.

Ví dụ: Một mẫu sản phẩm thực phẩm chức năng A được gửi đến phòng kiểm nghiệm đủ năng lực, có thể được yêu cầu kiểm nghiệm thành phần và hàm lượng ghi trên nhãn, kiểm nghiệm các chỉ tiêu an toàn khác (ví dụ tìm chất cấm, độc chất) và một số chất khác… không ghi trên nhãn.

Liên quan đến chất xơ, theo giới thiệu, năng lực của Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia có thể kiểm nghiệm hàm lượng chất xơ không hòa tan, chất xơ hòa tan, chất xơ tiêu hóa, chất xơ tổng, chất xơ hòa tan theo polydextrose (tính theo glucose) hay hàm lượng chất xơ (tính theo GOS)...

Tuy nhiên, sau thông tin công bố kết quả kiểm nghiệm kẹo rau củ Kera, vẫn còn loạt câu hỏi, băn khoăn được đặt ra: Cơ quan chức năng không kiểm tra thành phần mà nhà sản xuất không công bố trên nhãn sản phẩm, tại sao lại tìm ra chất Sorbitol cũng không ghi trên nhãn? Cơ quan gửi mẫu có yêu cầu kiểm nghiệm về chất xơ hay không? Khi nào thì có báo cáo chính thức và trả lời câu hỏi đang được quan tâm nhất: Kẹo rau củ Kera có chứa chất xơ hay không, hàm lượng là bao nhiêu?