Trong giải đấu lần này, các golfer được chia làm 4 bảng gồm các giải thưởng: 1 Best Gross, Nhất - Nhì - Ba các bảng, Nữ và các giải Kỹ thuật. Giải thưởng Hole in One là xe ô tô GAC M8 trị giá 1.6 tỷ đồng.

Giải đấu hướng đến tạo sân chơi ý nghĩa dành cho cộng đồng công nghệ, là nơi các doanh nghiệp và cá nhân trong ngành gặp gỡ, giao lưu, cùng nhau thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của ngành công nghệ số.

Ông Nguyễn Văn Bá, Tổng Biên tập báo VietNamNet, Trưởng Ban tổ chức, phát biểu: “TP.HCM sẽ là địa điểm khởi đầu cho giải golf đầy ý nghĩa này. Trong tương lai, Ban tổ chức sẽ mở rộng giải đấu đến Đà Lạt, Nha Trang, Hà Nội và Hải Phòng, để giá trị cộng đồng được lan tỏa rộng khắp trên đất nước Việt Nam”.

Giải Golf Công nghệ - Kết nối cộng đồng 2025 không chỉ là sự kiện thể thao mà còn là một sân chơi đẳng cấp và hiện đại, quy tụ những doanh nhân trí thức đam mê thể thao. Đồng thời là dịp để mở rộng kết nối, chia sẻ tri thức và tạo động lực phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần nâng cao vị thế của ngành công nghệ trong thời đại số hóa. Bên cạnh đó, giải đấu còn mang tinh thần trách nhiệm với xã hội thông qua hoạt động thiện nguyện ý nghĩa.

Chia sẻ tại sự kiện, ông Phan Văn Lưu - Giám đốc kinh doanh Kobler miền Nam - đại diện đơn vị tài trợ cho biết, việc tài trợ giải đến từ những giá trị tương đồng mà 2 bên cùng hướng tới: sự đẳng cấp, vị thế hàng đầu và đặc biệt các giá trị nhân văn của sự kiện như xây dựng và trao tặng cho các em học sinh tại các vùng khó khăn Cao Bằng và Lai Châu.

“Đây quả thực là điều mà Kobler hướng tới. Tôn chỉ của chúng tôi là “Xây dựng để trường tồn”, và chúng tôi mong muốn trở thành công ty mà cả cộng đồng người Việt mong muốn đồng hành và phát triển”, ông Phan Văn Lưu nhấn mạnh.

Kobler là doanh nghiệp chuyên cung cấp sản phẩm nội thất và vật liệu xây dựng lâu năm của Đức. Gia nhập Việt Nam từ cuối 2022, đến nay Kobler đang là thương hiệu tiên phong dẫn đầu về sản phẩm sàn thạch anh vân gỗ. Nhà máy của Kobler được đặt tại Đà Nẵng có tổng mức đầu tư 28 triệu Euro, trên diện tích gần 21.000m2. Nhà máy cho công suất khoảng hơn 3tr m2 sàn mỗi năm. Dây chuyển sản xuất tự động hóa hoàn toàn đạt tiêu chuẩn Đức nhằm nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm và thân thiện với môi trường. Tháng 12/2024 thương hiệu này cũng cho ra mắt dòng sản phẩm cao cấp - sàn thạch anh tinh thể đá muối Himalaya, khẳng định vị thế dẫn đầu trong ngành sàn cao cấp tại Việt Nam. Sản phẩm không chỉ là giải pháp về sàn phong thủy thịnh vượng bền vững, mà còn là giải pháp chăm sóc sức khỏe các thành viên trong gia đình.

