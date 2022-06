Kỷ lục lịch sử giữa tháng 5 đỏ lửa, nửa triệu tay chơi mới vào sàn chứng khoán

Đây là con số được mở mới trong một tháng đạt kỷ lục trong lịch sử. Trong tháng 4, các nhà đầu tư trong nước đã mở mới 231.960 tài khoản, tháng 3 là 271.619 tài khoản mở mới. Tính chung 5 tháng đầu năm, nhà đầu tư trong nước mở mới tổng cộng hơn 1,38 triệu tài khoản chứng khoán, gần bằng con số của cả năm 2021 là 1,53 triệu tài khoản. Tổng số tài khoản chứng khoán cho đến cuối tháng 4, đạt 5,6 triệu, chiếm gần 5,7% dân số.

Tuy vậy, những con số tài khoản chứng khoán gia tăng mạnh trong thời gian qua cũng không phản ánh được chính xác số nhà đầu tư tham gia thường xuyên vào giao dịch, bởi một nhà đầu tư có thể có nhiều tài khoản tại nhiều CTCK chưa kể những tài khoản ở trạng thái ít hoạt động.

Số lượng tài khoản mở mới tăng mạnh do thị trường chứng khoán sôi động trong 2 năm trước đó. Với sự hỗ trợ của công nghệ, các nhà đầu tư có thể mở tài khoản online, chuyển tiền online, có thể đặt lệnh qua nền tảng app và web của các công ty chứng khoán.

Trong tháng 5, thị trường chứng khoán ghi nhận nhiều biến động mạnh, Theo đó, kết thúc phiên giao dịch cuối cùng của tháng 5/2022, chỉ số VN-Index đạt 1.292,68 điểm, giảm 5,42% so với tháng 4, tương ứng giảm 13,72% so với cuối năm 2021; VNAllshare đạt 1.312,15 điểm, giảm 6,64% so với tháng 4, tương ứng giảm 15,96% so với cuối năm 2021; VN-30 đạt 1.332,59 điểm, giảm 5,98% so với tháng trước, tương ứng giảm 13,23% so với cuối năm 2021.

Thanh khoản thị trường cổ phiếu tháng 5 ghi nhận giá trị và khối lượng giao dịch bình quân phiên lần lượt đạt trên 14.951 tỷ đồng và 540,22 triệu cổ phiếu, giảm lần lượt 32,40% về giá trị và 20,98% về khối lượng so với tháng 4.

Tổng giá trị và khối lượng giao dịch cổ phiếu trong tháng lần lượt đạt khoảng 299,02 nghìn tỷ đồng và 10,8 tỷ cổ phiếu, giảm lần lượt 32,4% về giá trị và 20,98% về khối lượng so với tháng trước.

Như vậy, so với tháng trước, giá trị giao dịch giảm 143 nghìn tỷ đồng (tương đương khoảng 6,2 tỷ USD).

Trong tháng 5/2022, tổng khối lượng giao dịch chứng quyền có bảo đảm (CW) đạt khoảng 542,08 triệu CW với giá trị giao dịch đạt trên 347,61 tỷ đồng. Khối lượng giao dịch bình quân CW đạt hơn 27,1 triệu CW với giá trị giao dịch bình quân là 17,38 tỷ đồng, tương ứng giảm 12,9% về khối lượng và giảm 46,5% về giá trị so với tháng 04/2022.

Tổng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trong tháng đạt trên 53.764 tỷ đồng, chiếm 8,99% tổng giá trị giao dịch cả chiều mua và bán của toàn thị trường. Nhà đầu tư nước ngoài đã thực hiện mua ròng trong tháng với giá trị trên 889,79 triệu đồng.

Ngọc Cương