Vào lúc 15h20 ngày 30/12, Trung tâm chỉ huy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (CC&CNCH), Công an tỉnh Nghệ An nhận được tin báo xảy ra vụ tai nạn lật xe chở xăng trên tuyến quốc lộ 48E, đoạn qua xã Nghĩa Khánh, huyện Nghĩa Đàn.

Vào khoảng thời gian trên, xe bồn BKS 37C-442.97, do anh V.V.M (SN 1996) điều khiển, để tránh va chạm giao thông với một phương tiện khác khi lưu thông trên đường, không may bị lật ngang.

Hiện trường xe bồn chở khoảng 9.000 lít xăng bị lật. (Ảnh. Cảnh sát PCCC)

Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe bồn chứa 9 m3 xăng (tương đương 9.000 lít). Vụ tai nạn làm tài xế M. bị thương, được đưa đi cấp cứu; xăng rò rỉ ra ngoài.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh Nghệ An) đã chỉ đạo đội CC&CNCH số 3 huy động lực lượng, phương tiện nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai các biện pháp ngăn chặn nguồn lửa, nguồn nhiệt phát sinh, bảo đảm an toàn cho người dân.

Lực lượng chức năng đã tiến hành hút xăng ra khỏi bồn, rải cát bảo vệ khu vực rò rỉ không để lan rộng. Đồng thời, triển khai phun bọt chữa cháy, xử lý sự cố theo quy trình.

Lực lượng chức năng xử lý sự cố theo quy trình. (Ảnh: Cảnh sát PCCC)

Ngoài ra, để phòng ngừa cháy nổ, lực lượng chức năng đã yêu cầu các hộ gia đình sinh sống gần khu vực xảy ra tai nạn cắt điện hoàn toàn, tạm thời di dời đến khi xử lý xong sự cố.

Đến chiều tối cùng ngày, sự cố đã được xử lý xong.