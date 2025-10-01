Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2025/26 – VÒNG PHÂN HẠNG

01/10

23:45

Saint Gilloise - Newcastle

ON FOOTBALL

FK Qarabag - Copenhagen

TV 360

02/10

02:00

Dortmund - Ath.Bilbao

ON SPORTS NEWS

Leverkusen - PSV Eindhoven

ON SPORTS

Napoli - Sporting Lisbon

ON SPORTS +

Villarreal - Juventus

TV 360

Arsenal - Olympiakos

ON FOOTBALL

Barcelona - PSG

TV 360

Monaco - Manchester City

TV 360

HẠNG NHẤT ANH 2025/26 – VÒNG 8

02/10

01:45

Millwall - Coventry

Norwich - West Brom

Portsmouth - Watford

02/10

02:00

QPR - Oxford Utd

AFC CHAMPIONS LEAGUE 2025/26 - VÒNG BẢNG

02/10

01:15

Al-Zawra'a - Al Nassr

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2025/26 – VÒNG PHÂN HẠNG

30/09

23:45

Atalanta 2-1 Club Brugge

TV 360

Kairat Almaty 0-5 Real Madrid

XEM CHI TIẾT

01/10

02:00

AEP Paphos 1-5 Bayern Munich

XEM CHI TIẾT

Atletico Madrid 5-1 E.Frankfurt

TV 360

Bodo Glimt 2-2 Tottenham

XEM CHI TIẾT

Inter Milan 3-0 Slavia Prague

TV 360

Marseille 4-0 Ajax

TV 360

Chelsea 1-0 Benfica

XEM CHI TIẾT

Galatasaray 1-0 Liverpool

XEM CHI TIẾT

HẠNG NHẤT ANH 2025/26 – VÒNG 8

01/10

01:45

Birmingham 2-2 Sheffield Wed

Blackburn 1-2 Swansea

Bristol City 1-1 Ipswich

Hull City 2-2 Preston

Leicester 1-1 Wrexham

Middlesbrough 0-0 Stoke

Sheffield Utd 1-2 Southampton

01/10

02:00

Derby 1-1 Charlton

VĐQG ARGENTINA 2025/26 – VÒNG 10

01/10

05:00

Newells Old Boys - Estudiantes

VĐQG BRAZIL 2025/26 – VÒNG 26

01/10

07:30

Atletico Mineiro - Juventude

GIẢI BÓNG ĐÁ NHÀ NGHỀ MỸ (MLS) 2025

01/10

06:30

Inter Miami - Chicago Fire

 