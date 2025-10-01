|
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2025/26 – VÒNG PHÂN HẠNG
|
01/10
23:45
|
Saint Gilloise - Newcastle
|
ON FOOTBALL
|
FK Qarabag - Copenhagen
|
TV 360
|
02/10
02:00
|
Dortmund - Ath.Bilbao
|
ON SPORTS NEWS
|
Leverkusen - PSV Eindhoven
|
ON SPORTS
|
Napoli - Sporting Lisbon
|
ON SPORTS +
|
Villarreal - Juventus
|
TV 360
|
Arsenal - Olympiakos
|
ON FOOTBALL
|
Barcelona - PSG
|
TV 360
|
Monaco - Manchester City
|
TV 360
|
HẠNG NHẤT ANH 2025/26 – VÒNG 8
|
02/10
01:45
|
Millwall - Coventry
|
Norwich - West Brom
|
Portsmouth - Watford
|
02/10
02:00
|
QPR - Oxford Utd
|
AFC CHAMPIONS LEAGUE 2025/26 - VÒNG BẢNG
|
02/10
01:15
|
Al-Zawra'a - Al Nassr
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2025/26 – VÒNG PHÂN HẠNG
|
30/09
23:45
|
Atalanta 2-1 Club Brugge
|
TV 360
|
Kairat Almaty 0-5 Real Madrid
|
01/10
02:00
|
AEP Paphos 1-5 Bayern Munich
|
Atletico Madrid 5-1 E.Frankfurt
|
TV 360
|
Bodo Glimt 2-2 Tottenham
|
Inter Milan 3-0 Slavia Prague
|
TV 360
|
Marseille 4-0 Ajax
|
TV 360
|
Chelsea 1-0 Benfica
|
Galatasaray 1-0 Liverpool
|
HẠNG NHẤT ANH 2025/26 – VÒNG 8
|
01/10
01:45
|
Birmingham 2-2 Sheffield Wed
|
Blackburn 1-2 Swansea
|
Bristol City 1-1 Ipswich
|
Hull City 2-2 Preston
|
Leicester 1-1 Wrexham
|
Middlesbrough 0-0 Stoke
|
Sheffield Utd 1-2 Southampton
|
01/10
02:00
|
Derby 1-1 Charlton
|
VĐQG ARGENTINA 2025/26 – VÒNG 10
|
01/10
05:00
|
Newells Old Boys - Estudiantes
|
VĐQG BRAZIL 2025/26 – VÒNG 26
|
01/10
07:30
|
Atletico Mineiro - Juventude
|
GIẢI BÓNG ĐÁ NHÀ NGHỀ MỸ (MLS) 2025
|
01/10
06:30
|
Inter Miami - Chicago Fire