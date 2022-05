Lịch thi đấu và trực tiếp Pháp mở rộng 2022 hôm nay 23/5

Lịch thi đấu đơn nam Pháp mở rộng hôm nay: Các trận đấu đáng chú ý

Lịch thi đấu đơn nữ Pháp mở rộng hôm nay: Các trận đấu đáng chú ý

Lịch thi đấu vòng 1 đơn nam Pháp mở rộng đầy đủ hôm nay:

* 16h00, 23/5: Alejandro Tabilo vs Borna Gojo

* 16h00, 23/5: Filip Krajinovic vs Reilly Opelka

* 16h00, 23/5: Santiago Rodriguez vs Taylor Fritz

* 17h30, 23/5: Brandon Nakashima vs Kamil Majchrzak

* 17h30, 23/5: Cameron Norrie vs Manuel Guinard

* 17h30, 23/5: Daniel Evans vs Francisco Cherundolo

* 17h30, 23/5: Dusan Lajovic vs Sebastian Baez

* 17h30, 23/5: Nikoloz Basilashvili vs Maxime Cressy

* 17h30, 23/5: Stan Wawrinka vs Corentin Moutet

* 19h00, 23/5: Attila Balazs vs Marin Cilic

* 19h00, 23/5: Mackenzie McDonald vs Franco Agamenone

* 19h30, 23/5: Alex Molcan vs Federico Coria

* 19h30, 23/5: Marton Fucsovics vs Geoffrey vs Blancaneaux

* 19h30, 23/5: Mikael Ymer vs James Duckworth

* 19h30, 23/5: Miomir Kecmanovic vs Tomas Etche

* 19h30, 23/5: Norbert Gombos vs Pedro Cachin

* 20h00, 23/5: Jordan Thompson vs Rarael Nadal

* 21h00, 23/5: Benoit Paire vs Ilya Ivaska

* 21h00, 23/5: Cristian Garin vs Tommy Paul

* 21h00, 23/5: Lloyd Harris vs Richard Gasquet

* 21h00, 23/5: Sebastian Korda vs John Milman

* 22h00, 23/5: Arthur Rinderknech vs Alexander Bublik

Các trận đấu của Roland Garros 2022 được phát sóng trực tiếp trên hệ thống các kênh thể thao ON Sports News, ON Sports HD, ứng dụng ON, ON Sports TV.

Thiên Bình