Lịch thi đấu vòng 1/8 Cúp Quốc gia 2023

Ở vòng loại, 3 CLB đến từ hạng Nhất (V.League 2) gồm Bà Rịa Vũng Tàu, Quảng Nam và PVF-CAND đã tạo bất ngờ khi loại CLB TP.HCM, SLNA và SHB Đà Nẵng để giành vé vào vòng 1/8 Cúp Quốc gia 2023.

CAHN ngược dòng đánh bại Khánh Hòa 3-1

Trong khi đó, Viettel FC và Becamex Bình Dương phô diễn sức mạnh với những cơn mưa bàn thắng trước Bình Thuận và CLB Huế.

Như vậy, cùng với Long An, Phù Đổng và Phú Thọ, giải hạng Nhất có đến 6 CLB góp mặt ở vòng 1/8.

Hà Nội chạm trán Viettel ở vòng 1/8

Theo nhánh bốc thăm, vòng 1/8 Cúp Quốc gia 2023 có nhiều cặp đấu hứa hẹn hấp dẫn như derby Thủ đô giữa Hà Nội vs Viettel, CAHN vs Nam Định, HAGL vs Bình Dương, hay cặp Bình Định vs Quảng Nam.

Kết quả vòng loại Cúp Quốc gia 2023