Liên tiếp hỗn chiến náo loạn đường phố, Đà Nẵng mở đợt cao điểm trấn áp

Thời gian qua tình trạng thanh thiếu niên sử dụng hung khí tự chế hỗn chiến, giải quyết mâu thuẫn tại Đà Nẵng gia tăng và đang diễn biến phức tạp, nổi lên là tình trạng lập các "nhóm kín" qua mạng xã hội rủ rê đánh nhau.

Theo thống kê của Công an Đà Nẵng, trong 6 tháng đầu năm, trên địa bàn xảy ra 27 vụ đánh nhau gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, làm bị thương 17 người. Trong đó, lực lượng chức năng kịp thời phát hiện, ngăn chặn từ đầu không để đánh nhau gây rối 13 vụ, điều tra làm rõ 14 vụ. Công an đã khởi tố 2 vụ với 7 bị can về hành vi “giết người”; 5 vụ với 41 bị can về hành vi “gây rối trật tự công cộng”. Ngoài ra, Công an TP đang quản lý 312 đối tượng có nguy cơ phạm tội, vi phạm pháp luật…

Xách dao đuổi chém nhau từ những mâu thuẫn nhỏ

Đầu tháng 5, Bùi Thanh Phúc (18 tuổi, trú phường Mân Thái, quận Sơn Trà) và Trần Minh Toàn (17 tuổi, trú phường Hòa An, quận Cẩm Lệ) xảy ra mâu thuẫn khi cùng bình luận trên một trang mạng.

Phúc và Toàn thách đố nhau, hẹn "gặp mặt". Phúc vào nhóm kín trên Facebook mang tên "Anh em Mân Thái" để kêu gọi và tập hợp được khoảng 20 người, chuẩn bị bom xăng và hung khí tự chế. Toàn cũng rủ được khoảng 20 người, mang theo vỏ chai thủy tinh, hung khí tự chế.

Công an quận Sơn Trà khởi tố nhóm đối tượng mang hung khí hỗn chiến trên đường Võ Nguyên Giáp. Ảnh: C.A

Rạng sáng 7/5, hai nhóm mang theo hung khí la hét, lao vào đánh nhau tại đường Võ Nguyên Giáp (địa phận phường Mân Thái, quận Sơn Trà). Sự việc gây náo loạn đường phố và khiến nhiều người đi đường hoảng sợ. Lực lượng công an kịp thời có mặt ngăn chặn.

Công an quận Sơn Trà sau đó đã khởi tố vụ án và khởi tố bị can với 16 nghi phạm, tuổi từ 15 đến 19, về tội “gây rối trật tự công cộng”.

Một vụ khác, tối 15/7, một nhóm thanh thiếu niên tụ tập tại khu công viên trên đường Nguyễn Xuân Lâm - Phạm Hùng. Nhóm này nẹt pô, la hét, thái độ hung hãn nên người dân quanh khu vực không dám can ngăn.

Từ tin báo, công an lập tức có mặt bắt giữ 7 đối tượng, từ 13 -15 tuổi, thu nhiều hung khí. Nhóm này khai do mâu thuẫn với nhóm khác nên chuẩn bị hung khí, hẹn nhau đến khu vực trên hỗn chiến.

Hung khí tự chế các nhóm thanh thiếu niên ở Đà Nẵng sử dụng đánh nhau. Ảnh: C.A

Các đối tượng gây rối, đánh nhau đều rất trẻ

Để kịp thời ngăn chặn các vụ hỗn chiến, Đà Nẵng huy động lực lượng 911, 8394, cảnh sát cơ động, trật tự, cảnh sát khu vực, tổ dân phố và người dân…cùng tham gia. Bất kể thời gian nào trên các tuyến đường ở Đà Nẵng đều có mặt lực lượng chức năng tuần tra.

Theo Thượng tá Trần Quang Minh, Phó Phòng CSHS Công an TP Đà Nẵng, qua các vụ việc xảy ra trên địa bàn thời gian qua cho thấy, các đối tượng tham gia gây rối, đánh nhau đều còn rất trẻ, nhiều trường hợp chỉ mới 14 – 15 tuổi, hành vi rất nguy hiểm. Hoàn cảnh gia đình của các đối tượng này đa phần bị khiếm khuyết, cha mẹ ly hôn, ly thân hoặc đi làm ăn xa không ai quản lý, chăm sóc… Những vụ đánh nhau thường xuất phát từ các mâu thuẫn nhỏ trên mạng xã hội hoặc bộc phát tức thời.

Các đối tượng tham gia hỗn chiến có tuổi đời rất trẻ. Ảnh: C.A

Đại tá Phan Văn Dũng, Phó GĐ Công an TP Đà Nẵng cho biết, thời gian đến, công an TP sẽ tham mưu Thành ủy, UBND, HĐND TP chỉ đạo, triển khai công tác giáo dục các nhóm thanh thiếu niên hư, có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Triển khai nhiều đợt cao điểm trấn áp, xử lý tội phạm, trong đó đặc biệt chú ý đến tội phạm là thanh thiếu niên tụ tập sử dụng hung khí đánh nhau…

Bên cạnh đó, cần đẩy nhanh đầu tư, triển khai các dự án hiện đại hóa Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố, kết hợp hệ thống camera, phần mềm thông minh phục vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự.

Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết nhìn nhận, vấn đề an ninh trật tự, nhất là tội phạm công nghệ cao, tín dụng đen, tội phạm trong thanh thiếu niên, ma túy hiện nay nổi lên rất phức tạp.

Ông đề nghị lực lượng công an, UBND TP tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác đấu tranh, nhất là về các vấn đề tổ chức lực lượng như tăng cường lực lượng dân phòng, dân phố, Tổ tuần tra 8394, trang thiết bị, cơ sở dữ liệu kết nối… để làm tốt hơn công tác đảm bảo an ninh trật tự.