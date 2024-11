Thời gian qua, trên cả nước đã xảy ra nhiều vụ chó dữ tấn công người gây tử vong. Các video ghi lại cho thấy những con chó hung dữ lao vào vồ ngã nạn nhân, cắn xé vào cổ, mặt và nhiều vị trí trọng yếu khiến họ không kịp trở tay.

Nạn nhân bị chó dữ tấn công có thể tử vong do đa chấn thương hoặc nhiễm virus dại. Trẻ em đặc biệt dễ bị tổn thương do sức đề kháng yếu và kỹ năng phòng vệ kém.

Mặc dù nguy hiểm, nhiều người dân vẫn nuôi chó dữ để thỏa mãn sở thích hoặc trông giữ nhà cửa. Tuy nhiên, nếu không được quản lý đúng cách, chó nuôi có thể trở thành mối nguy hại cho cộng đồng.

Bà Phùng Thị Sơn tại cơ quan Công an. Ảnh: VTV

Mới đây, bà Phùng Thị Sơn (44 tuổi, trú tại xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Tường) đã bị Công an huyện Vĩnh Tường khởi tố và bắt tạm giam sau khi hai con chó becgie mà bà nuôi cắn tử vong một bé gái 5 tuổi.

Tại cơ quan Công an, bị can Phùng Thị Sơn bày tỏ sự ân hận và nói: "Tôi rất bối rối và hoảng loạn. Tôi mong mọi người khi nuôi chó, hãy quản lý chúng cẩn thận để tránh gây ra sự việc đáng tiếc như tôi, khiến tôi ân hận suốt cả đời".

Tương tự như bà Sơn, vào tháng 5/2019, Công an huyện Kim Động (tỉnh Hưng Yên) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Lê Thị An (51 tuổi, trú tại thôn Đồng Lý, thị trấn Lương Bằng).

Bà An là chủ của đàn chó 9 con. Ngày 3/4/2019, 6 con chó trong đàn do thả rông đã tấn công cháu N.Đ.N. (7 tuổi, quê ở Thuận Thành, Bắc Ninh) khiến cháu N. tử vong.

Đây chỉ là 2 vụ việc điển hình do tình trạng không quản lý, đặc biệt là những giống chó hung dữ, khiến chúng tấn công người xung quanh, để lại những hậu quả đáng tiếc. Chủ của những con chó bị cơ quan chức năng bắt giữ, khởi tố.

Giống chó hung dữ, lo sợ phải bán cả đàn

Anh P.C.M. (trú tại phường Vân Phú, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) hiện đang nuôi nhiều giống chó khác nhau trong nhà, trong đó có giống chó Doberman. Đây là giống chó được đánh giá là thông minh, nhưng cũng rất hung dữ và thường được dùng để canh giữ nhà. Chúng có thể trở nên hung hăng bất cứ khi nào cảm thấy có nguy cơ xảy ra với chủ nhân hoặc gia đình.

Anh M. cho biết đã từng nuôi chó Doberman gần 10 năm. Thời kỳ cao điểm, đàn chó của anh có hơn 20 con, vừa để giữ nhà vừa để kinh doanh.

"Việc chăm sóc, quản lý số lượng chó lớn khiến bản thân và gia đình tôi khá vất vả, nhất là khi chúng được thả ra đi vệ sinh, vui chơi nơi công cộng", anh M. chia sẻ.

Anh M. cũng cho biết thêm, từ khi nuôi chó, anh luôn tiêm phòng đầy đủ cho chúng. Mặc dù chưa xảy ra sự cố đáng tiếc nào nhưng do đây là giống chó khá ồn ào, hung dữ nên năm 2022, anh đã bán hết đàn chó, chỉ giữ lại 1 con làm kỷ niệm và trông nhà.

Những người nuôi chó cần nâng cao trách nhiệm trong việc quản lý chó của mình.

Theo quy định hiện hành, chủ nuôi chó phải đăng ký với UBND cấp xã, phường và tiêm phòng dại cho chó. Khi đưa chó ra nơi công cộng, người nuôi phải đảm bảo an toàn cho người xung quanh bằng cách đeo rọ mõm, xích giữ chó và có người dắt.

Nếu không thực hiện các quy định này mà gây thiệt hại cho người khác, chủ sở hữu chó phải bồi thường. Trường hợp gây chết người, chủ sở hữu còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Trước thực trạng chó dữ tấn công người gây hậu quả nghiêm trọng, các địa phương và ngành chức năng cần tăng cường công tác quản lý việc nuôi chó. Người nuôi chó cần nâng cao ý thức trách nhiệm, chấp hành nghiêm quy định, tránh để xảy ra những sự cố đáng tiếc.