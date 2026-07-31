Link xem trực tiếp Việt Nam vs Singapore

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Tuyển Việt Nam sẽ tiếp đón Singapore lúc 20h00 ngày 31/7 trong khuôn khổ bảng A ASEAN Cup 2026. Sau chiến thắng đậm trước Timor Leste ở trận ra quân, thầy trò HLV Kim Sang Sik đang hướng tới mục tiêu giành thêm 3 điểm để tạo lợi thế trong cuộc đua giành vé vào bán kết.

Trước đối thủ Singapore, đội tuyển Việt Nam được đánh giá nhỉnh hơn nhờ chất lượng đội hình, kinh nghiệm thi đấu và lợi thế sân nhà. Lối chơi ổn định cùng khả năng kiểm soát thế trận tốt giúp đội bóng áo đỏ có nhiều phương án tiếp cận khung thành đối phương.

Tuy nhiên, Singapore không phải đối thủ dễ bị đánh bại. Đội bóng đảo quốc sư tử sở hữu nền tảng thể lực tốt, lối chơi kỷ luật và khả năng phòng ngự chắc chắn. Việt Nam sẽ cần duy trì sự tập trung, đặc biệt trong các tình huống chuyển trạng thái và bóng cố định.

Một chiến thắng trước Singapore sẽ giúp đoàn quân của HLV Kim Sang Sik tiến gần hơn tới mục tiêu đứng đầu bảng A. Với sự cổ vũ của khán giả nhà cùng quyết tâm bảo vệ ngôi vô địch ASEAN Cup, tuyển Việt Nam được kỳ vọng sẽ có màn trình diễn thuyết phục để giành trọn 3 điểm.

Đội hình dự kiến trận Việt Nam vs Singapore

Việt Nam: Lê Giang, Văn Hậu, Thành Chung, Xuân Mạnh, Tiến Anh, Quang Hải, Hoàng Đức, Văn Vĩ, Đình Bắc, Xuân Son, Hoàng Hên.

Singapore: Mahbud, Fandi Irfan, Harun, Tan Han Wei, Ui Yong Song, Stewart, Nakamura, Shahiran, Abdullah, Kweh Glen, Fandi Ilhan.

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