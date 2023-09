Ngày 18/9, Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thanh Chân (SN 1982, ngụ phường Trảng Dài, TP. Biên Hòa, Đồng Nai) để tiếp tục điều tra về hành vi “Tham ô tài sản”. Đồng thời, công an cũng khám xét chỗ ở của bị can.

Công an đọc lệnh khám xét chỗ ở của Nguyễn Thanh Chân. Ảnh: CACC

Qua điều tra, công an xác định Chân là nhân viên giám sát ngành hàng Bơ sữa - Đông lạnh của Công ty TNHH MM Mega Market Việt Nam - chi nhánh TP. Biên Hoà.

Trong quá trình làm việc, Chân đã lợi dụng công việc được giao, bằng việc áp dụng chính sách bán hàng khuyến mại để chiếm đoạt tài sản là mặt hàng sữa các loại của công ty. Tổng hàng hóa bị Chân chiếm đoạt có trị giá hơn 1,5 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.