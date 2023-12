{"article":{"id":"2222643","title":"Lợn gà trong nước ê hề vẫn chi 1,15 tỷ USD nhập khẩu thịt","description":"Sản lượng thịt lợn và thịt gà… trong nước đều tăng so với cùng kỳ năm trước, song Việt Nam vẫn chi ra 1,15 tỷ USD để nhập khẩu thịt trong 10 tháng qua.","contentObject":"<p>Theo Tổng cục Hải quan, tháng 10/2023, Việt Nam nhập khẩu 81.440 tấn thịt và các sản phẩm từ thịt, với giá trị 158,92 triệu USD, tăng 27,2% về lượng và tăng 7,5% về giá trị so với tháng 10/2022. </p>

<p>Tháng 10 năm nay, nước ta <a href=\"https://vietnamnet.vn/nhap-khau-thit-tag2238155741868060189.html\">nhập khẩu thịt</a> và các sản phẩm từ thịt từ 44 thị trường trên thế giới. Trong đó, Ấn Độ vẫn là nhà cung cấp lớn nhất, chiếm 23,15% về lượng và chiếm 35,37% về giá trị tổng nhập mặt hàng này của cả nước.</p>

<p>Giá nhập khẩu bình quân thịt và các sản phẩm thịt từ Ấn Độ về Việt Nam giảm 6,8% so với cùng kỳ năm 2022, xuống còn 2.982 USD/tấn. </p>

<p>Lũy kế 10 tháng năm 2023, nước ta chi ra 1,15 tỷ USD để nhập khẩu 572.110 tấn thịt và các sản phẩm từ thịt. So với cùng kỳ năm ngoái, nhập khẩu mặt hàng này tăng 5% về lượng, nhưng giảm 4,9% về giá trị. </p>

<div class=\"vnn-chart-two-section vnn-template-noneditable\">

<div class=\"vnn-chart-two-section__item\">

<figure class=\"vnn-chart-embed\"><iframe width=\"600\" height=\"420\" src=\"https://embed.vietnamnet.vn/chart/02SQZT.html\" frameborder=\"0\" allowfullscreen=\"allowfullscreen\" data-mce-fragment=\"1\"></iframe></figure>

</div>

<div class=\"vnn-chart-two-section__item\">

<figure class=\"vnn-chart-embed\"><iframe width=\"600\" height=\"420\" src=\"https://embed.vietnamnet.vn/chart/02SQZU.html\" frameborder=\"0\" allowfullscreen=\"allowfullscreen\" data-mce-fragment=\"1\"></iframe></figure>

</div>

</div>

<p>Nhập khẩu thịt và các sản phẩm thịt của Việt Nam tiếp tục tăng trong bối cảnh giá lợn hơi vẫn giảm do sức mua chưa có nhiều cải thiện bởi người dân tiết kiệm chi tiêu. Bên cạnh đó, nhiều bếp ăn tập thể cơ cấu lại quy mô sản xuất, nhu cầu nhập hàng thực phẩm giảm xuống. </p>

<p>Trong 10 tháng năm 2023, Ấn Độ, Mỹ, Brazil, Hàn Quốc, Nga vẫn là những nhà cung cấp thịt và sản phẩm thịt lớn nhất cho Việt Nam.</p>

<p>Theo đó, nước ta nhập khẩu chủ yếu là các chủng loại thịt và phụ phẩm ăn được sau giết mổ của gia cầm, thịt trâu tươi đông lạnh, phụ phẩm ăn được sau giết mổ của lợn, trâu, bò sống ướp lạnh hoặc đông lạnh, thịt lợn tươi ướp lạnh hoặc đông lạnh, mỡ lợn đông lạnh; thịt bò tươi ướp lạnh hoặc đông lạnh...</p>

<p>Nhập khẩu thịt gia cầm, thịt lợn, thịt trâu và phụ phẩm ăn được sau giết mổ của lợn, trâu, bò sống tiếp tục tăng.</p>

<p>Riêng mặt hàng thịt lợn, tính đến hết tháng 10/2023, nước ta nhập khẩu khoảng 95.400 tấn, giá trị đạt 239,37 triệu USD, tăng 7% về lượng và tăng 26,1% về giá trị so với cùng kỳ năm 2022. </p>

<p>Mặc dù nhập khẩu thịt lợn liên tục tăng, nhưng qua số liệu thống kê cho thấy, lượng thịt lợn nhập khẩu trong 10 tháng năm 2023 chiếm khoảng 2,1% so với sản lượng thịt lợn sản xuất trong nước. </p>

<p>Trong 10 tháng năm 2023, cơ cấu thị trường cung cấp thịt lợn cho Việt Nam có sự thay đổi, khi tỷ trọng nhập khẩu từ Nga, Mỹ tăng; trong khi tỷ trọng nhập khẩu từ Brazil, Đức, Canada, Hà Lan lại giảm. </p>

<p>Hiện, giá lợn hơi tại các địa phương giảm về ngưỡng 47.000-52.000 đồng/kg. Bán ở mức giá này, người chăn nuôi chịu thua lỗ khá nặng.</p>

<article class=\"ck-cms-wiki-news-full vnn-template-noneditable article-edit\" id=\"vnn-editor-1701664507492\" data-temp=\"template16\" data-id=\"2203330\"><a href=\"/lon-ga-lau-tan-cong-nguoi-chan-nuoi-lao-dao-doanh-nghiep-lo-nang-2203330.html\" class=\"summary__image\"><picture><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/10/17/lon-ga-lau-tan-cong-nguoi-chan-nuoi-lao-dao-doanh-nghiep-lo-nang-1443.jpg?width=0&s=THZ6L3gifzfBNLWAwdBIzQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/10/17/lon-ga-lau-tan-cong-nguoi-chan-nuoi-lao-dao-doanh-nghiep-lo-nang-1443.jpg?width=260&s=0PoK1B4V5MSZZNiVUorjkg\" alt=\"\"></picture></a>

<div class=\"summary__content\"><a class=\"summary__content-title\" href=\"/lon-ga-lau-tan-cong-nguoi-chan-nuoi-lao-dao-doanh-nghiep-lo-nang-2203330.html\">Lợn gà lậu tấn công, người chăn nuôi lao đao, doanh nghiệp lỗ nặng</a><span class=\"summary__content-desc\">Ngành chăn nuôi đã phải gồng mình vượt khủng hoảng, nhưng lợn và gà lậu tràn về khiến thị trường thêm khó khăn. Chưa khi nào người chăn nuôi lại bi quan và lao đao như bây giờ.</span></div>

Thế giới đang thay đổi rất mạnh và hướng đi của dòng tiền khó đoán định.","displayType":1,"category":{"name":"Tài chính","detailUrl":"/kinh-doanh/tai-chinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/tai-chinh","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/gia-vang-vot-len-ky-luc-moi-74-6-trieu-dong-luong-dieu-gi-sap-xay-ra-2222582.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/gia-vang-vot-len-ky-luc-moi-746-trieu-dongluong-dieu-gi-sap-xay-ra-729.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T11:12:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222535","title":"Bia Hà Nội nâng tầm vị thế với sản phẩm cao cấp Hanoi Premium","description":"Hanoi Premium - một sản phẩm cao cấp của Bia Hà Nội vừa “xuất hiện” với diện mạo hiện đại, mang đến một chất bia thời thượng nhưng vẫn kế thừa trọn vẹn những tinh hoa từ hơn 132 năm, tạo nên trải nghiệm đẳng cấp mới.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/kinh-doanh/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/thi-truong","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/bia-ha-noi-nang-tam-vi-the-voi-san-pham-cao-cap-hanoi-premium-2222535.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/bia-ha-noi-nang-tam-vi-the-voi-san-pham-cao-cap-hanoi-premium-418.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T10:00:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222540","title":"Dùng phần mềm truy vết mua bán hoá đơn, Cục Thuế Bình Định thu ngân sách 64 tỷ","description":"Ứng dụng “Quản lý hoá đơn điện tử” giúp ngành thuế Bình Định nhìn thấy đường đi hàng hoá luân chuyển giữa các doanh nghiệp, nhận diện hoạt động mua bán hoá đơn lòng vòng nhằm hợp thức chi phí đầu vào.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/kinh-doanh/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/thi-truong","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/dung-phan-mem-truy-vet-mua-ban-hoa-don-cuc-thue-binh-dinh-thu-ngan-sach-64-ty-2222540.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/dung-phan-mem-truy-vet-mua-ban-hoa-don-cuc-thue-binh-dinh-thu-ngan-sach-64-ty-473.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T09:40:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222389","title":"Giá vàng hôm nay 4/12/2023: Tăng kỷ lục, vàng SJC vượt trên 74,4 triệu đồng","description":"Giá vàng hôm nay 4/12/2023 trên thị trường quốc tế tăng mạnh, lên mức cao kỷ lục. Giá vàng trong nước tăng 300.000 đồng/lượng (mua vào) và tăng 400.000 đồng (bán ra), đưa giá vàng SJC lên 74,4 triệu đồng/lượng.","displayType":1,"category":{"name":"Tài chính","detailUrl":"/kinh-doanh/tai-chinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/tai-chinh","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/gia-vang-hom-nay-4-12-2023-tang-ky-luc-vang-sjc-vuot-tren-74-4-trieu-dong-2222389.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/gia-vang-hom-nay-4122023-ky-vong-lai-suat-giam-vang-tren-da-thang-tien-999.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T09:19:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222508","title":"Lãi suất ngân hàng 4/12/2023: Thêm 'ông lớn' giảm hết các kỳ hạn về dưới 5%","description":"Lãi suất ngân hàng 4/12 ghi nhận thêm một \"ông lớn\" giảm lãi suất huy động về mức dưới 5% với số tiền dưới 1 tỷ đồng.","displayType":1,"category":{"name":"Tài chính","detailUrl":"/kinh-doanh/tai-chinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/tai-chinh","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/lai-suat-ngan-hang-4-12-2023-them-ong-lon-giam-het-cac-ky-han-ve-duoi-5-2222508.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/lai-suat-ngan-hang-4122023-them-ong-lon-giam-het-cac-ky-han-ve-duoi-5-216.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T08:17:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222420","title":"Bản tin tài chính sáng 4/12/2023: Giá vàng dự báo tăng, dầu và USD giảm","description":"Giá vàng hôm nay 4/12 trên thị trường thế giới được các chuyên gia đánh giá sẽ còn tăng. Trong khi đó, giá xăng dầu thế giới có thể tiếp tục đi xuống theo đà giảm từ tuần trước. Còn giá USD quốc tế có khả năng chưa dứt đà giảm.","displayType":1,"category":{"name":"Tài chính","detailUrl":"/kinh-doanh/tai-chinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/tai-chinh","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ban-tin-tai-chinh-sang-4-12-2023-gia-vang-du-bao-tang-dau-va-usd-giam-2222420.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/ban-tin-tai-chinh-sang-4122023-gia-vang-du-bao-tang-dau-va-usd-giam-962.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T06:20:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222383","title":"Doanh nghiệp của Bầu Đức nổi sóng, sẽ tiếp tục 'thăng hoa'?","description":"Hoàng Anh Gia Lai (HAG) của Bầu Đức nổi sóng trên sàn chứng khoán. Nhóm bất động sản ghi dấu ấn tích cực sau thông tin Quốc hội phê chuẩn Dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi.","displayType":1,"category":{"name":"Tài chính","detailUrl":"/kinh-doanh/tai-chinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/tai-chinh","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/doanh-nghiep-cua-bau-duc-noi-song-se-tiep-tuc-thang-hoa-2222383.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/doanh-nghiep-cua-bau-duc-noi-song-se-tiep-tuc-thang-hoa-996.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T06:11:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222393","title":"Doanh nghiệp thời trang nhà ông Johnathan Hạnh Nguyễn báo lỗ","description":"Nửa đầu năm 2023, CTCP Thời trang và Mỹ phẩm Duy Anh, doanh nghiệp kinh doanh thời trang cao cấp của gia đình ông Jonathan Hạnh Nguyễn lỗ hơn 7 tỷ đồng.","displayType":1,"category":{"name":"Tài chính","detailUrl":"/kinh-doanh/tai-chinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/tai-chinh","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/doanh-nghiep-thoi-trang-nha-ong-johnathan-hanh-nguyen-bao-lo-2222393.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/doanh-nghiep-thoi-trang-nha-ong-johnathan-hanh-nguyen-bao-lo-1030.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T05:39:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222372","title":"Vì sao vàng SJC bị đẩy giá, đắt hơn thương hiệu khác cả chục triệu/lượng?","description":"Giá vàng SJC trong nước cao hơn thế giới và các thương hiệu nội từ 13-14 triệu đồng/lượng. Đâu là nguyên nhân, nên quản lý giá hay để thị trường tự điều chỉnh?","displayType":1,"category":{"name":"Tài chính","detailUrl":"/kinh-doanh/tai-chinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/tai-chinh","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/vi-sao-gia-vang-sjc-bi-day-dat-hon-thuong-hieu-khac-ca-chuc-trieu-luong-2222372.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/vi-sao-vang-sjc-day-gia-len-dat-hon-thuong-hieu-khac-ca-chuc-trieuluong-1221.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T05:35:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222412","title":"Giá xăng dầu hôm nay 4/12/2023 chưa thể khởi sắc","description":"Giá xăng dầu hôm nay 4/12/2023 trên thị trường quốc tế có thể tiếp tục đi xuống theo đà giảm từ tuần trước. Trong tuần qua, giá xăng dầu thế giới giảm tuần thứ 6 liên tiếp, xuống dưới mức 80 USD/thùng.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/kinh-doanh/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/thi-truong","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/gia-xang-dau-hom-nay-4-12-2023-chua-the-khoi-sac-2222412.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/gia-xang-dau-hom-nay-4122023-chua-the-khoi-sac-959.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T05:18:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222396","title":"Bản tin kinh tế 3/12: Xuất nhập khẩu vượt 600 tỷ USD; kiến nghị hóa đơn xăng dầu","description":"Xuất nhập khẩu đã vượt mốc 600 tỷ USD; doanh nghiệp kiến nghị không xuất hóa đơn mỗi lần bơm xăng dầu dưới 200.000 đồng; trái phiếu phát hành của ngành xây dựng và vật liệu giảm mạnh... là những tin tức kinh tế chú ý trong ngày.","displayType":1,"category":{"name":"Đầu tư","detailUrl":"/kinh-doanh/dau-tu","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/dau-tu","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ban-tin-kinh-te-3-12-xuat-nhap-khau-vuot-600-ty-usd-kien-nghi-hoa-don-xang-dau-2222396.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/ban-tin-kinh-te-312-xuat-nhap-khau-vuot-600-ty-usd-kien-nghi-hoa-don-xang-dau-854.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-03T19:19:37","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222293","title":"Dịch vụ cho thuê xe tự lái ế khách, thị trường đồ trang trí Giáng sinh sôi động","description":"Dịp Tết, dịch vụ cho thuê xe tự lái thường đắt khách. Nhưng năm nay, dịch vụ này khá ế ẩm. Trong khi đó, thị trường đồ trang trí Giáng sinh hiện rất sôi động.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/kinh-doanh/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/thi-truong","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ung-dung-cho-thue-xe-tu-lai-e-khach-do-trang-tri-giang-sinh-soi-dong-2222293.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/dich-vu-cho-thue-xe-tu-lai-e-khach-thi-truong-do-trang-tri-giang-sinh-soi-dong-673.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-03T16:01:31","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222287","title":"Giảm 2% thuế VAT đến giữa năm 2024; tiền cọc không quá 5% giá bán","description":"Quốc hội đồng ý giảm 2% thuế VAT đến giữa năm 2024; chủ đầu tư dự án bất động sản chỉ được thu tiền cọc không quá 5% giá bán; chung cư mini được cấp sổ hồng; điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng... là những thông tin kinh tế đáng chú ý tuần qua.","displayType":1,"category":{"name":"Đầu tư","detailUrl":"/kinh-doanh/dau-tu","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/dau-tu","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/giam-2-thue-vat-den-giua-nam-2024-tien-coc-khong-qua-5-gia-ban-2222287.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/giam-2-thue-vat-den-giua-nam-2024-tien-coc-khong-qua-5-gia-ban-452.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-03T12:49:56","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222104","title":"Giá vàng nhẫn một tuần 'thăng hoa', có thương hiệu đắt thêm 1,4 triệu đồng/lượng","description":"Giá vàng nhẫn trong nước tuần qua biến động mạnh, có một số phiên tăng cao nhưng cũng có hai phiên giảm nhẹ. Tính chung cả tuần, có thương hiệu tăng thêm 1,4 triệu đồng/lượng, lên mức cao nhất từ trước đến nay.","displayType":1,"category":{"name":"Tài chính","detailUrl":"/kinh-doanh/tai-chinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/tai-chinh","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/gia-vang-nhan-mot-tuan-thang-hoa-co-thuong-hieu-dat-them-1-4-trieu-dong-luong-2222104.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/gia-vang-nhan-mot-tuan-thang-hoa-co-thuong-hieu-dat-them-14-trieu-dongluong-969.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-03T12:28:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2210752","title":"Loại côn trùng xấu xí là đặc sản lạ được săn lùng","description":"Loại côn trùng này có vẻ ngoài xấu xí nhưng lại là nguyên liệu chế biến nên nhiều món ngon nức tiếng. Dế cơm ngày nay thành đặc sản được săn lùng, muốn mua cũng khó vì vừa ngon vừa lạ, dù giá không hề rẻ.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/kinh-doanh/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/thi-truong","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/loai-con-trung-xau-xi-la-dac-san-la-duoc-san-lung-2210752.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/loai-con-trung-xau-xi-la-dac-san-la-duoc-san-lung-956.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-03T08:49:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222167","title":"Bộ Công Thương: Chiết khấu cho đại lý bán lẻ xăng dầu hạn chế sự cạnh tranh","description":"Theo Bộ Công Thương, nếu quy định mức chiết khấu riêng cho đại lý bán lẻ xăng dầu sẽ hạn chế tính linh hoạt cũng như hạn chế sự cạnh tranh về chi phí giữa các thương nhân.","displayType":1,"category":{"name":"Đầu tư","detailUrl":"/kinh-doanh/dau-tu","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/dau-tu","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/bo-cong-thuong-chiet-khau-cho-dai-ly-ban-le-xang-dau-han-che-su-canh-tranh-2222167.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/bo-cong-thuong-chiet-khau-cho-dai-ly-ban-le-xang-dau-han-che-su-canh-tranh-226.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-03T08:16:14","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221651","title":"Những ngân hàng nào được nới room tín dụng?","description":"Ngân hàng Nhà nước không công bố cụ thể những ngân hàng được cấp thêm room tín dụng. Song dựa trên tiêu chí để được cấp thêm room tín dụng, nhóm ngân hàng thương mại nhà nước và ngân hàng TMCP lớn nhiều khả năng được \"chỉnh room\".","displayType":1,"category":{"name":"Tài chính","detailUrl":"/kinh-doanh/tai-chinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/tai-chinh","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nhung-ngan-hang-nao-duoc-noi-room-tin-dung-2221651.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/nhung-ngan-hang-nao-duoc-noi-room-tin-dung-960.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-03T08:00:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222097","title":"Bản tin tài chính sáng 3/12/2023: Giá vàng tăng cao, dầu và USD đi xuống","description":"Giá vàng hôm nay 3/12/2023 trên thị trường thế giới kết thúc tuần tăng tiếp theo, còn giá vàng trong nước trở lại mốc 74 triệu đồng mỗi lượng. Giá xăng dầu thế giới phiên cuối tuần giảm mạnh. Giá USD quốc tế đi xuống.","displayType":1,"category":{"name":"Tài chính","detailUrl":"/kinh-doanh/tai-chinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/tai-chinh","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ban-tin-tai-chinh-sang-3-12-2023-gia-vang-tang-cao-dau-va-usd-di-xuong-2222097.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/ban-tin-tai-chinh-sang-3122023-gia-vang-tang-cao-dau-va-usd-di-xuong-901.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-03T06:26:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220416","title":"Ồ ạt phá bỏ hàng trăm hecta 'cây làm giàu'","description":"Dù được xem là cây “xóa đói giảm nghèo”, thậm chí là 'cây làm giàu' cho nông dân, nhưng chỉ sau chưa đầy 3 năm trồng, hàng trăm hecta cây gai xanh ở Thanh Hoá đã bị chặt bỏ, có huyện xoá sạch hoàn toàn.","displayType":1,"category":{"name":"Kinh doanh","detailUrl":"/kinh-doanh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/o-at-pha-bo-hang-tram-hecta-cay-lam-giau-2220416.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/o-at-pha-bo-hang-tram-hecta-cay-lam-giau-702.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-03T06:17:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222051","title":"Giá vàng hôm nay 3/12/2023 trở lại mốc 74 triệu đồng/lượng","description":"Giá vàng hôm nay 3/12 trên thị trường thế giới kết thúc tuần tăng tiếp theo. Giá vàng trong nước trở lại mốc 74 triệu đồng/lượng.","displayType":1,"category":{"name":"Tài chính","detailUrl":"/kinh-doanh/tai-chinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/tai-chinh","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/gia-vang-hom-nay-3-12-2023-tro-lai-moc-74-trieu-dong-luong-2222051.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/gia-vang-hom-nay-3122023-tro-lai-moc-74-trieu-dongluong-810.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-03T06:01:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222153","title":"4.000 nhân viên còn 37: Ông lớn dệt may bán tài sản, hướng sang bất động sản","description":"Ông lớn dệt may Việt càng làm càng lỗ với ngành may mặc do ảnh hưởng từ đối tác Mỹ. Doanh nghiệp này bán tài sản, hướng sang bất động sản. Cổ phiếu có xu hướng tăng nhanh trở lại.","displayType":1,"category":{"name":"Tài chính","detailUrl":"/kinh-doanh/tai-chinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/tai-chinh","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/4-000-nhan-vien-con-37-ong-lon-det-may-ban-tai-san-huong-sang-bat-dong-san-2222153.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/4000-nhan-vien-con-37-ong-lon-det-may-ban-tai-san-huong-sang-bat-dong-san-973.gif","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-03T05:45:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222058","title":"Mua vàng giá ‘đỉnh’, hơn một năm mới ‘về bờ’","description":"Giá vàng trong nước tăng mạnh lên 74 triệu đồng/lượng. Một số nhà đầu tư “đu đỉnh” mua vàng tháng 3/2022 nay “về bờ”.","displayType":1,"category":{"name":"Tài chính","detailUrl":"/kinh-doanh/tai-chinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/tai-chinh","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/mua-vang-gia-dinh-hon-1-nam-moi-ve-bo-2222058.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/mua-vang-gia-dinh-hon-mot-nam-ve-bo-707.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-03T05:30:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222127","title":"Tập đoàn Mỹ bán hết vốn tại nhiệt điện Mông Dương 2","description":"Việc thoái vốn tại Nhiệt điện Mông Dương 2 (Quảng Ninh) là bước đi nhằm hiện thực hóa mục tiêu phát thải thấp mà tập đoàn năng lượng AES theo đuổi.","displayType":1,"category":{"name":"Đầu tư","detailUrl":"/kinh-doanh/dau-tu","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/dau-tu","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/tap-doan-my-ban-het-von-tai-nhiet-dien-mong-duong-2-2222127.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/tap-doan-my-ban-het-von-tai-nhiet-dien-mong-duong-2-898.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-02T21:54:20","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false}],"pageIndex":0,"totalPage":0,"articlePage":0}

