Lũ trên sông Cầu có thể lập đỉnh vào đêm nay

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Thái Nguyên, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới suy yếu từ cơn bão số 3, trong 24 giờ qua, khu vực tỉnh Thái Nguyên có mưa to đến rất to; lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi cao hơn như Yên Đổ (Phú Lương) 296,6mm, Bảo Linh (Định Hóa) 250,8mm.

Dự báo từ chiều tối nay đến chiều tối 11/9, khu vực tỉnh Thái Nguyên tiếp tục có mưa to đến rất to và giông. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Lượng mưa phổ biến từ 100-250mm, có nơi trên 300mm.

Do ảnh hưởng của bão số 3, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên xuất hiện mưa lớn kéo dài, nước lũ dâng cao.

Hiện nay, trên sông Cầu, lũ đang lên nhanh, diễn biến rất phức tạp do ảnh hưởng của mưa lớn cục bộ và vận hành một số hồ chứa ở phía thượng lưu. Tại các trạm thủy văn Gia Bẩy và Chã, lũ đang tiếp tục có xu thế tăng.

Lúc 13h hôm nay, tại trạm Gia Bẩy, mực nước lũ là 2.850cm, cao hơn 150cm so với báo động cấp 3, cao hơn 36cm so với trận lũ lịch sử ngày 2/7/1959 và tiếp tục có xu thế tăng chậm. Mực nước lũ tại trạm Chã là 854cm, cao hơn 54cm so với báo động cấp 1 và tiếp tục xu thế tăng.

Dự báo, tại trạm thủy văn Gia Bẩy đỉnh lũ có khả năng xuất hiện vào khoảng từ tối và đêm nay ở mức 2.890cm, cao hơn 190cm so với cấp báo động 3. Tại trạm thủy văn Chã, đỉnh lũ có khả năng lên trên báo động cấp 3 vào đêm mai (10/9).

Mực nước sông lên cao đã gây ngập lụt sâu, ảnh hưởng đến giao thông và đời sống của nhiều vùng dân cư dọc hai bờ sông Cầu.

Tìm thấy thi thể cháu bé bị lũ cuốn

Chiều 9/9, trao đổi với PV VietNamNet, ông Trương Công Hiền, Chủ tịch UBND xã Văn Lăng (huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên) cho biết, vào khoảng 9h cùng ngày, lực lượng chức năng, nhân dân xóm Liên Phương cùng gia đình đã tìm thấy thi thể cháu L.V.H. (SN 2020) bị lũ cuốn mất tích hôm qua.

"Vị trí tìm thấy thi thể cháu H. cách nơi cháu bị nạn khoảng 300m. Do địa hình cách trở, bị chia cắt, ngập nhiều đoạn, nước chảy xiết, toàn xã mất điện, mất sóng điện thoại, khu vực xóm Liên Phương bị cô lập, nên đến 15h15 cùng ngày, lực lượng chức năng mới về đến UBND xã Văn Lăng để báo cáo về việc đã tìm thấy thi thể cháu H.", ông Hiền cho biết.

Nhiều khu vực tại xã Văn Lăng bị ngập lụt, cô lập.

Hiện tại, lực lượng chức năng vẫn đang khắc phục khó khăn, nỗ lực tìm kiếm một cháu bé khác ở xã Văn Lăng bị lũ cuốn trôi vào sáng 8/9.

Bạn đọc có tin tức, hình ảnh, clip về tình hình mưa lũ miền Bắc; các sự cố tai nạn do mưa lũ xin gửi về email: banthoisu@vietnamnet.vn. Bài viết được đăng tải trên VietNamNet sẽ nhận nhuận bút theo quy định của tòa soạn. Xin trân trọng cảm ơn!

Hướng về đồng bào miền Bắc bị ảnh hưởng do bão Yagi Khắc phục hậu quả bão Yagi, Báo VietNamNet kêu gọi tinh thần tương thân tương ái, sự đồng lòng của người dân cùng hướng về miền Bắc ngay lúc này.

Mọi sự đóng góp xin gửi về: Báo VIETNAMNET. Ghi rõ ủng hộ Hỗ trợ sau bão Yagi 1. Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội - Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET - The currency of bank account: 0011002643148 - Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM - Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam - SWIFT code: BFTVVNV X 2. Số tài khoản: 114000161718. Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa - Chuyển tiền từ nước ngoài: Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch - Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội - Swift code: ICBVVNVX126