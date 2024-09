Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, từ đêm 9/9 đến ngày 11/9, đồng bằng và ven biển Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi trên 300mm.

Ghi nhận của PV, tại tỉnh Nam Định, đêm 9/9, rạng sáng ngày 10/9 xảy ra mưa lớn diện rộng. Riêng tại TP Nam Định, trận mưa lớn kéo dài khoảng 2 giờ đồng hồ đã gây ngập sâu nhiều tuyến đường như Lê Hồng Phong, Quang Trung, Trần Bích San, Đỗ Huy Rừa,... Đồng thời, nhiều tuyến phố đã bị cắt điện.

Nước ngập quá nhanh khiến nhiều hộ dân không kịp trở tay. Một số phương tiện của người dân bị ngập sâu trong nước.

Trao đổi với PV trong đêm, lãnh đạo UBND TP Nam Định cho biết, theo đánh giá sơ bộ, lượng mưa đêm nay vào khoảng 300-400mm. Trận mưa lịch sử này đã khiến TP Nam Định xảy ra ngập diện rộng. Hiện tại, các trạm bơm đều đang hoạt động hết công suất để cố gắng tiêu nước càng nhanh càng tốt.

Tuy nhiên, do tất cả cống rãnh, mặt đường trong thành phố đều bị ngập nặng, cộng thêm triều cường, nước lũ ngoài sông dâng cao khiến công tác bơm thoát nước gặp nhiều khó khăn.

Vội vàng di chuyển đồ đạc, ông Vũ Văn Hà (62 tuổi, phường Năng Tĩnh, TP Nam Định) cho biết: "Chưa bao giờ tôi thấy ngập kinh khủng như thế này. Mới mưa chưa đầy 2 giờ mà nước đã tràn vào nhà. Do ngập úng giữa đêm lại mất điện nên gia đình tôi không kịp thu dọn đồ đạc, có lẽ nhiều tài sản như tủ lạnh, xe điện… sẽ bị hỏng”.

Căn nhà tại phố Đỗ Huy Rừa, nước ngập gần 40cm.

Cô Trần Kim Huệ (50 tuổi) hối hả đưa đồ điện lên vị trí cao.

Nước ngập tại phố Đào Tấn

Nhiều phương tiện bị chết máy trong mưa.

"Để đảm bảo an toàn cho người dân, ngay khi xảy ra mưa lớn, thành phố đã gấp rút chỉ đạo lực lượng chức năng xuống hỗ trợ người dân tại địa chỉ 181 và 207 phố Hoàng Văn Thụ di dời sang trạm y tế ngay trong đêm, do những nhà tạm này đã xuống cấp, có nguy cơ yếu sập. Đây cũng là những hộ dân thuộc diện phải sơ tán", lãnh đạo UBND TP Nam Định cho biết thêm.