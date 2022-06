Lý do giúp căn hộ biển Charm Resort Hồ Tràm chinh phục giới đầu tư

Tiên phong kiến tạo kỷ nguyên wellness resort mang tầm quốc tế

Tổ hợp dự án Charm Resort Hồ Tràm do Charm Group phát triển trên cung đường biển Hồ Tràm - Bình Châu. Phân kỳ đầu tiên - Best Western Premier (BWP) Charm Resort Hồ Tràm, Charm Group đã dành tới 7,2 ha để kiến tạo tổ hợp nghỉ dưỡng và trị liệu sức khỏe đẳng cấp quốc tế, quy mô bậc nhất Việt Nam. Không chỉ tiên phong kiến tạo kỷ nguyên wellness resort theo tiêu chuẩn quốc tế mang đến những kỳ nghỉ trọn vẹn “Thân - Tâm - Trí”, Best Western Premier (BWP) Charm Resort Hồ Tràm còn là tài sản truyền đời danh giá khi hội tụ nhiều giá trị độc tôn.

Bên cạnh việc tận hưởng những liệu trình chuyên sâu cùng tiện ích đặc quyền trong nội khu, chủ nhân tương lai của BWP còn được tận hưởng hệ sinh thái tiện ích “all-in-one” đầy xa hoa và đẳng cấp tại dự án Charm Resort Hồ Tràm với tuyến phố thương mại giải trí 1km; tổ hợp mua sắm trong nhà 20.000m2, trung tâm sự kiện quốc tế, hồ bơi đáy kính trên không, trung tâm thể thao biển, du thuyền 5 sao xa xỉ, cùng hàng loạt các tiện ích thượng lưu khác...

Ảnh phối cảnh dự án

Bảo chứng vàng từ 2 thương hiệu danh tiếng toàn cầu

Dự án BWP Charm Resort Hồ Tràm là tổ hợp hiếm hoi có sự hiện diện của hàng loạt thương hiệu danh tiếng toàn cầu. Trong đó phải kể đến sự hợp tác cùng Best Western Premier - top 10 tập đoàn khách sạn lớn nhất thế giới để quản lý, vận hành hơn 1086 căn hộ biển và 90 căn villa, tạo ra nhịp phát triển bền vững, có chiều sâu cho dự án và là trợ lực vững chắc đưa BWP Charm Resort Hồ Tràm xứng đáng trở thành biểu tượng chuẩn mực trong lãnh địa BĐS wellness còn khá mới mẻ tại Việt Nam.

Đây cũng là dự án tại Việt Nam nhận được sự hợp tác cùng thương hiệu Goco Hospitality - tập đoàn vận hành ngành chăm sóc sức khỏe lớn nhất thế giới, có hơn 100 chi nhánh tại 5 châu lục. Là “bảo chứng vàng” làm nên tên tuổi cho các resort trứ danh như GOCO Spa Ajman (UAE), Goco Spa Daios Cove (Hy Lạp)... chuyên dành cho giới thượng lưu và hoàng gia với mức độ cực kỳ xa xỉ. Sự góp mặt của Goco Hospitality trong trung tâm trị liệu Wellness Center khẳng định vị thế dẫn đầu, biểu tượng dẫn dắt ngành chăm sóc sức khỏe nội địa vươn tầm thế giới.

Ảnh phối cảnh dự án

Chính sách chia sẻ lợi nhuận lên đến 90% cho khách hàng

Theo báo cáo của Savills Hotels, Hồ Tràm đứng đầu về tỷ lệ lấp đầy phòng tại các khách sạn, resort riêng loại hình lưu trú cao cấp luôn đạt 100% công suất thuê cuối tuần. Vào dịp lễ tết hay cuối tuần, giá đặt phòng tiêu chuẩn 5 sao hướng biển với diện tích 30-40m2 tại đây có mức giá 8-10 triệu/ đêm và từ 3-5 triệu/ đêm các ngày khác trong tuần. Mức giá này đang cao hơn khoảng 30-50% so với giá phòng tương đương tại Nha Trang, Đà Nẵng. Điều này cho thấy, giá trị lợi nhuận hấp dẫn từ khai thác lưu trú và kinh doanh là bài toán thực tế đã được kiểm định.

Theo đại diện Charm Group, trong tương lai, chủ nhân của căn hộ biển tại dự án BWP Charm Resort Hồ Tràm sẽ được cam kết lợi nhuận tối thiểu 6,5%/ năm/ 3 năm, tương đương 19,5% có chứng thư bảo lãnh từ ngân hàng Nam Á. Chưa dừng lại ở đó, Charm Group cam kết chia sẻ lợi nhuận lên tới 90% -10% (trong đó 90% dành cho khách hàng - 10% dành cho CĐT) bao gồm dịch vụ lưu trú, dịch vụ F&B và dịch vụ wellness center. Đây gần như là mức chia sẻ lợi nhuận thuộc hàng cao nhất và đa dạng nhất trên thị trường. Thông qua năng lực quản lý, vận hành đầy kinh nghiệm và hệ thống khách hàng trải dài trên toàn cầu của Best Western, dự án Charm Resort Hồ Tràm sẽ có lộ trình phát triển vững chắc và dòng khách hàng tăng trưởng đều hàng năm.

Ảnh phối cảnh dự án

Dự án BWP Charm Resort Hồ Tràm còn có lợi thế vàng trong việc đảm bảo khoản đầu tư bền vững cho khách hàng khi có wellness center đẳng cấp và xa hoa do Goco Hospitality quản lý, vận hành. Theo dữ liệu từ HotStats, năm 2019, doanh thu khách sạn có đa dạng dịch vụ chăm sóc sức khỏe cao hơn trung bình 43%. Do đó, BĐS nằm trong tổ hợp trị liệu và chăm sóc sức khỏe luôn có giá trị và hiệu quả khai thác cao hơn các BĐS thông thường.

Đặc biệt hơn nữa, tại dự án BWP Charm Resort Hồ Tràm tỷ suất lợi nhuận toàn khu sẽ được áp dụng dựa trên diện tích căn hộ mà không phân biệt vị trí hay view hướng, từ đó đảm bảo tính công bằng trong phân chia lợi nhuận.

Theo đại diện Charm Group, chủ đầu tư đã kỹ lưỡng trong việc nghiên cứu tỷ suất lợi nhuận của dự án trong khai thác vận hành để đưa ra cam kết lợi nhuận cho nhà đầu tư. Chính sách chỉ tặng 30 điểm nghỉ dưỡng trên toàn hệ thống Charm Group một lần nữa cho thấy sự tối ưu trong quản lý vận hành và khai thác dịch vụ lưu trú, bởi căn hộ gần như được lấp đầy và tối đa công suất các ngày còn lại trong năm. Từ đó mang đến lợi nhuận hấp dẫn cho nhà đầu tư.

Theo nhiều chuyên gia, hướng đi độc đáo và đầy tâm huyết của Charm Group khi kết hợp với những thương hiệu danh tiếng hàng đầu thế giới làm bật các ưu thế đặc thù chỉ có ở ngành wellness và đặc biệt nhanh nhạy nắm bắt xu hướng wellness investment trong khai thác đầu tư chính là chìa khóa vững chắc giúp dự án Charm Resort Hồ Tràm nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường du lịch và BĐS nghỉ dưỡng, đi cùng giải pháp tối ưu nhằm tăng hiệu suất khai thác vận hành, đảm bảo khả năng sinh lời bền vững cho nhà đầu tư giữa thời wellness bùng nổ và dẫn dắt thị trường du lịch toàn cầu.

Doãn Phong