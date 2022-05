Lý giải sức hút của shophouse Apec Diamond Park Lạng Sơn

Dự án The Diamond City toạ lạc ở mặt tiền vành đai 4, liền kề 5 khu công nghiệp lớn nhất Long An, là nơi an cư lý tưởng cho các gia đình trẻ và chuyên gia làm việc tại Đức Hoà và các quận, huyện lân cận TP.HCM.